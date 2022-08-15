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В Калуге следствие выяснит обстоятельства смерти семейной пары в подвале - РИА Новости, 15.08.2022
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В Калуге следствие выяснит обстоятельства смерти семейной пары в подвале
В Калуге следствие выяснит обстоятельства смерти семейной пары в подвале - РИА Новости, 15.08.2022
В Калуге следствие выяснит обстоятельства смерти семейной пары в подвале
Следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары в подвале собственного дома, предположительно, от отравления углекислым газом, тела родителей обнаружил РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:13
2022-08-15T18:31
происшествия
жилье
россия
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары в подвале собственного дома, предположительно, от отравления углекислым газом, тела родителей обнаружил их сын, сообщает СУСК России по региону."По версии следствия, супруги спустились в погреб 14 августа 2022 года вечером. Наутро, не обнаружив родителей дома, их 17-летний сын проследовал в подвал и нашел родителей без признаков жизни. При осмотре места происшествия телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе гибель в результате отравления углекислым газом", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По делу назначен ряд экспертиз, уточняет следствие.В прокуратуре региона добавили, что погибшим было 40 и 41 год. Трагедия произошла на улице Парижской коммуны.Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что в семье есть еще ребенок – ему пять лет. Семья была благополучной и довольно состоятельной.
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происшествия, жилье, россия, калуга, калужская область
Происшествия, Жилье, Россия, Калуга, Калужская область
18:13 15.08.2022 (обновлено: 18:31 15.08.2022)
 
В Калуге следствие выяснит обстоятельства смерти семейной пары в подвале

В Калуге следствие выясняет обстоятельства смерти семейной пары в подвале дома

CC0 / Public Domain / Подвал
Подвал - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
CC0 / Public Domain /
Подвал. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары в подвале собственного дома, предположительно, от отравления углекислым газом, тела родителей обнаружил их сын, сообщает СУСК России по региону.
"По версии следствия, супруги спустились в погреб 14 августа 2022 года вечером. Наутро, не обнаружив родителей дома, их 17-летний сын проследовал в подвал и нашел родителей без признаков жизни. При осмотре места происшествия телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе гибель в результате отравления углекислым газом", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По делу назначен ряд экспертиз, уточняет следствие.
В прокуратуре региона добавили, что погибшим было 40 и 41 год. Трагедия произошла на улице Парижской коммуны.
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что в семье есть еще ребенок – ему пять лет. Семья была благополучной и довольно состоятельной.
 
ПроисшествияЖильеРоссияКалугаКалужская область
 
 
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