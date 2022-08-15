08:34 15.08.2022 (обновлено: 09:12 15.08.2022)
Глава конференции ДНЯО прокомментировал слова о ядерном испытании КНДР
Глава конференции ДНЯО: новое ядерное испытание КНДР будет угрожать безопасности региона
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. В случае проведения очередного - седьмого - ядерного испытания КНДР поставит под угрозу безопасность региона, другие страны могут захотеть обрести ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.
Он напомнил, что в СМИ появилась информация о том, что КНДР может готовить новое - седьмое по счету - ядерное испытание. Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон располагает данными о том, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими союзниками в регионе.
"Думаю, что это (проведение испытания - ред.) окажет воздействие на все. Будет эффект домино. Безопасность в регионе будет снова поставлена под угрозу", - сказал Злаувинен.
По его мнению, в случае проведения испытания КНДР, вероятно, можно ожидать, что некоторые народы региона станут призывать свои страны к обретению ядерного оружия, что будет противоречить нормам нераспространения и ДНЯО.
"Другие государства скажут, "видите, у Северной Кореи есть ядерное оружие, поэтому американцы не могут напасть на них, поэтому лучше обладать ядерным оружием". Так что это будет иметь серьезные последствия для всей системы. Надеюсь, этого не произойдет", - добавил он.
КНДР провела свое последнее на данный момент шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года.
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