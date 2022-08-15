https://ria.ru/20220815/ispytanie-1809592219.html

Глава конференции ДНЯО прокомментировал слова о ядерном испытании КНДР

Глава конференции ДНЯО прокомментировал слова о ядерном испытании КНДР - РИА Новости, 15.08.2022

Глава конференции ДНЯО прокомментировал слова о ядерном испытании КНДР

В случае проведения очередного - седьмого - ядерного испытания КНДР поставит под угрозу безопасность региона, другие страны могут захотеть обрести ядерное... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:34

2022-08-15T08:34

2022-08-15T09:12

в мире

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. В случае проведения очередного - седьмого - ядерного испытания КНДР поставит под угрозу безопасность региона, другие страны могут захотеть обрести ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.Он напомнил, что в СМИ появилась информация о том, что КНДР может готовить новое - седьмое по счету - ядерное испытание. Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон располагает данными о том, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими союзниками в регионе.По его мнению, в случае проведения испытания КНДР, вероятно, можно ожидать, что некоторые народы региона станут призывать свои страны к обретению ядерного оружия, что будет противоречить нормам нераспространения и ДНЯО.КНДР провела свое последнее на данный момент шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>

https://ria.ru/20220815/koreya-1809590495.html

https://ria.ru/20220806/ssha-1807704286.html

кндр (северная корея)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша, оон