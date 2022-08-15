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В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы

В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы - РИА Новости, 15.08.2022

В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы

Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:40

2022-08-15T20:40

2022-08-15T20:41

происшествия

жкх

иркутская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ."Энергетики ведут восстановительные работы в Иркутской области, где из-за грозы и сильного ветра без электроснабжения остались более 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.

иркутская область

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2022

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происшествия, жкх, иркутская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)