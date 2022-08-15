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В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы - РИА Новости, 15.08.2022
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы
Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:40
2022-08-15T20:40
2022-08-15T20:41
происшествия
жкх
иркутская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ."Энергетики ведут восстановительные работы в Иркутской области, где из-за грозы и сильного ветра без электроснабжения остались более 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.
иркутская область
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происшествия, жкх, иркутская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Иркутская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
20:40 15.08.2022 (обновлено: 20:41 15.08.2022)
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы
В Иркутсткой области более 23 тысяч человек остались без электричества из-за грозы