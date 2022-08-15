Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/irkutsk-1809854077.html
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы - РИА Новости, 15.08.2022
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы
Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:40
2022-08-15T20:41
происшествия
жкх
иркутская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738907216_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_328adb3e9a5cd9782a65663ac00a3386.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ."Энергетики ведут восстановительные работы в Иркутской области, где из-за грозы и сильного ветра без электроснабжения остались более 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738907216_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_0e97fb5518506de8e35e02ea6cf96465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, иркутская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Иркутская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
20:40 15.08.2022 (обновлено: 20:41 15.08.2022)
 
В Иркутской области более 23 тысяч человек остались без света из-за грозы

В Иркутсткой области более 23 тысяч человек остались без электричества из-за грозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина во время дождя
Женщина во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Женщина во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 23 тысяч человек осталась без электроснабжения в Иркутской области из-за грозы и сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ.
"Энергетики ведут восстановительные работы в Иркутской области, где из-за грозы и сильного ветра без электроснабжения остались более 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЖКХИркутская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала