https://ria.ru/20220815/indiya-1809585905.html

Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны

Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны - РИА Новости, 15.08.2022

Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:04

2022-08-15T07:04

2022-08-15T07:04

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны."В течение следующих 25 лет нам нужно сосредоточиться на пяти решениях - развитии Индии, устранении всех следов рабства из нашего разума, гордости нашим славным наследием и единством и выполнении наших обязанностей", - сказал Моди.Он добавил, что Индии придется двигаться вперед с большими целями, чтобы стать развитым государством к столетию своей независимости."Я призываю молодежь посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации. Мы будем работать над развитием всего человечества. В этом сила Индии", - сказал он.День независимости отмечается в Индии в честь приобретения независимости страны от Великобритании в 1947 году. В этом году празднества сопровождаются повышенными мерами безопасности.

https://ria.ru/20220813/festival-1809095267.html

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в мире, индия