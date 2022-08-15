https://ria.ru/20220815/indiya-1809585905.html
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны - РИА Новости, 15.08.2022
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:04
2022-08-15T07:04
2022-08-15T07:04
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны."В течение следующих 25 лет нам нужно сосредоточиться на пяти решениях - развитии Индии, устранении всех следов рабства из нашего разума, гордости нашим славным наследием и единством и выполнении наших обязанностей", - сказал Моди.Он добавил, что Индии придется двигаться вперед с большими целями, чтобы стать развитым государством к столетию своей независимости."Я призываю молодежь посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации. Мы будем работать над развитием всего человечества. В этом сила Индии", - сказал он.День независимости отмечается в Индии в честь приобретения независимости страны от Великобритании в 1947 году. В этом году празднества сопровождаются повышенными мерами безопасности.
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в мире, индия
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди: следующие 25 лет будут решающими для страны.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны.
"В течение следующих 25 лет нам нужно сосредоточиться на пяти решениях - развитии Индии
, устранении всех следов рабства из нашего разума, гордости нашим славным наследием и единством и выполнении наших обязанностей", - сказал Моди.
Он добавил, что Индии придется двигаться вперед с большими целями, чтобы стать развитым государством к столетию своей независимости.
"Я призываю молодежь посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации. Мы будем работать над развитием всего человечества. В этом сила Индии", - сказал он.
День независимости отмечается в Индии в честь приобретения независимости страны от Великобритании в 1947 году. В этом году празднества сопровождаются повышенными мерами безопасности.