Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/indiya-1809585905.html
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны - РИА Новости, 15.08.2022
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:04
2022-08-15T07:04
в мире
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423541_0:164:2681:1672_1920x0_80_0_0_5de12fffeec9eb9defadb7a10ec69968.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны."В течение следующих 25 лет нам нужно сосредоточиться на пяти решениях - развитии Индии, устранении всех следов рабства из нашего разума, гордости нашим славным наследием и единством и выполнении наших обязанностей", - сказал Моди.Он добавил, что Индии придется двигаться вперед с большими целями, чтобы стать развитым государством к столетию своей независимости."Я призываю молодежь посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации. Мы будем работать над развитием всего человечества. В этом сила Индии", - сказал он.День независимости отмечается в Индии в честь приобретения независимости страны от Великобритании в 1947 году. В этом году празднества сопровождаются повышенными мерами безопасности.
https://ria.ru/20220813/festival-1809095267.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423541_0:0:2681:2012_1920x0_80_0_0_ef579d3a29b994e824065c1ebfae63ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
07:04 15.08.2022
 
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди: следующие 25 лет будут решающими для страны.

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи c президентом РФ Владимиром Путиным в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи c президентом РФ Владимиром Путиным в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи c президентом РФ Владимиром Путиным в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости, заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны.
"В течение следующих 25 лет нам нужно сосредоточиться на пяти решениях - развитии Индии, устранении всех следов рабства из нашего разума, гордости нашим славным наследием и единством и выполнении наших обязанностей", - сказал Моди.
Он добавил, что Индии придется двигаться вперед с большими целями, чтобы стать развитым государством к столетию своей независимости.
"Я призываю молодежь посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации. Мы будем работать над развитием всего человечества. В этом сила Индии", - сказал он.
День независимости отмечается в Индии в честь приобретения независимости страны от Великобритании в 1947 году. В этом году празднества сопровождаются повышенными мерами безопасности.
Посетители на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Туризм
Дни Индии в Москве: что смотреть и пробовать на ярком и веселом фестивале
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала