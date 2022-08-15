https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html

Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро

Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро - РИА Новости, 15.08.2022

Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировал издержки в размере 184 миллионов евро из-за... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:42

2022-08-15T18:42

2022-08-15T18:42

экономика

россия

белоруссия

henkel

германия

в мире

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировал издержки в размере 184 миллионов евро из-за прекращения деятельности в России и Белоруссии, следует из отчетности группы."В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций, мы фиксируем издержки в размере 184 миллионов евро", - сообщает Henkel.В частности, на эту сумму приходятся издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), с товарными знаками (почти 15 миллионов евро), а также с собственностью и оборудованием (82 миллионов евро).В начале марта Henkel сообщила о заморозке новых инвестиций в России, а в середине апреля группа заявила о решении выйти из бизнеса в РФ. Кроме того, в конце апреля концерн заявил о прекращении своей деятельности в Белоруссии.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Штат компании превышает 52 тысячи человек.

https://ria.ru/20220803/ubytki-1806736156.html

https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, белоруссия, henkel , германия, в мире