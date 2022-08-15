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Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро - РИА Новости, 15.08.2022
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Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро
Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро - РИА Новости, 15.08.2022
Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро
Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировал издержки в размере 184 миллионов евро из-за... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:42
2022-08-15T18:42
экономика
россия
белоруссия
henkel
германия
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировал издержки в размере 184 миллионов евро из-за прекращения деятельности в России и Белоруссии, следует из отчетности группы."В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций, мы фиксируем издержки в размере 184 миллионов евро", - сообщает Henkel.В частности, на эту сумму приходятся издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), с товарными знаками (почти 15 миллионов евро), а также с собственностью и оборудованием (82 миллионов евро).В начале марта Henkel сообщила о заморозке новых инвестиций в России, а в середине апреля группа заявила о решении выйти из бизнеса в РФ. Кроме того, в конце апреля концерн заявил о прекращении своей деятельности в Белоруссии.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Штат компании превышает 52 тысячи человек.
https://ria.ru/20220803/ubytki-1806736156.html
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экономика, россия, белоруссия, henkel , германия, в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, Henkel , Германия, В мире
18:42 15.08.2022
 
Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро

Немецкая Henkel оценила издержки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро

© AP Photo / dpa, Jan-Philipp Strobel,fileЗавод компании Henkel AG
Завод компании Henkel AG - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / dpa, Jan-Philipp Strobel,file
Завод компании Henkel AG. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, зафиксировал издержки в размере 184 миллионов евро из-за прекращения деятельности в России и Белоруссии, следует из отчетности группы.
"В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций, мы фиксируем издержки в размере 184 миллионов евро", - сообщает Henkel.
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В частности, на эту сумму приходятся издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), с товарными знаками (почти 15 миллионов евро), а также с собственностью и оборудованием (82 миллионов евро).
В начале марта Henkel сообщила о заморозке новых инвестиций в России, а в середине апреля группа заявила о решении выйти из бизнеса в РФ. Кроме того, в конце апреля концерн заявил о прекращении своей деятельности в Белоруссии.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Штат компании превышает 52 тысячи человек.
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