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Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России - РИА Новости, 15.08.2022
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Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России - РИА Новости, 15.08.2022
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России
Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:12
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россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России, сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО над Баренцевым морем обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы."Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос", — сказали в Минобороны.Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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россия, миг-31
Россия, МиГ-31
21:12 15.08.2022 (обновлено: 21:43 15.08.2022)
 
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России

Минобороны: британский RC-135 нарушил воздушную границу России, на перехват подняли МиГ-31

© Flickr / Defence ImagesИстребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Flickr / Defence Images
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России, сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО над Баренцевым морем обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос", — сказали в Минобороны.

Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 01:59Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков
 
РоссияМиГ-31
 
 
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