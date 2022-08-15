21:12 15.08.2022 (обновлено: 21:43 15.08.2022)
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России
Минобороны: британский RC-135 нарушил воздушную границу России, на перехват подняли МиГ-31
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России, сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО над Баренцевым морем обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы.
"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос", — сказали в Минобороны.
Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос", — сказали в Минобороны.
Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.