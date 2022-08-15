https://ria.ru/20220815/granitsa-1809857492.html

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России - РИА Новости, 15.08.2022

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России

Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:12

2022-08-15T21:12

2022-08-15T21:43

россия

миг-31

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России, сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО над Баренцевым морем обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы."Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос", — сказали в Минобороны.Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.

https://ria.ru/20220724/samolet-1804575990.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, миг-31