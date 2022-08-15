https://ria.ru/20220815/graffiti-1809576945.html

Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене

Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене - РИА Новости, 15.08.2022

Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене

Умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене с поцелуем экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T01:09

2022-08-15T01:09

2022-08-15T05:17

германия

берлин (город)

россия

в мире

эрих хонеккер

леонид брежнев

дмитрий врубель

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене с поцелуем экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета ГДР Эрика Хонеккера, сообщила в Facebook* главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.Она не уточнила причину смерти художника и не привела никаких подробностей случившегося.Берлинская стена, разделившая город на две части, была построена в начале 60-ых годов XX века. Лишь в 1989 году 160-километровая бетонная граница была уничтожена. Большая ее часть после объединения Германии была разрушена, оставшаяся часть была расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями. Произведение Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", известное в Германии под названием "Братский поцелуй", стало одним из самых известных изображений на стене, а также одним из символов Берлина.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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германия, берлин (город), россия, в мире, эрих хонеккер, леонид брежнев, дмитрий врубель