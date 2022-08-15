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Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене - РИА Новости, 15.08.2022
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Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене
Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене - РИА Новости, 15.08.2022
Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене
Умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене с поцелуем экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:09
2022-08-15T05:17
германия
берлин (город)
россия
в мире
эрих хонеккер
леонид брежнев
дмитрий врубель
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене с поцелуем экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета ГДР Эрика Хонеккера, сообщила в Facebook* главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.Она не уточнила причину смерти художника и не привела никаких подробностей случившегося.Берлинская стена, разделившая город на две части, была построена в начале 60-ых годов XX века. Лишь в 1989 году 160-километровая бетонная граница была уничтожена. Большая ее часть после объединения Германии была разрушена, оставшаяся часть была расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями. Произведение Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", известное в Германии под названием "Братский поцелуй", стало одним из самых известных изображений на стене, а также одним из символов Берлина.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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германия, берлин (город), россия, в мире, эрих хонеккер, леонид брежнев, дмитрий врубель
Германия, Берлин (город), Россия, В мире, Эрих Хонеккер, Леонид Брежнев, Дмитрий Врубель
01:09 15.08.2022 (обновлено: 05:17 15.08.2022)
 
Умер автор граффити целующегося Брежнева на Берлинской стене

Умер автор граффити поцелуя Брежнева на Берлинской стене Дмитрий Врубель

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваХудожники со всего мира реставрируют рисунки на Берлинской стене
Художники со всего мира реставрируют рисунки на Берлинской стене - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене с поцелуем экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета ГДР Эрика Хонеккера, сообщила в Facebook* главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.
"Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям", — написала журналист.
Она не уточнила причину смерти художника и не привела никаких подробностей случившегося.
Берлинская стена, разделившая город на две части, была построена в начале 60-ых годов XX века. Лишь в 1989 году 160-километровая бетонная граница была уничтожена. Большая ее часть после объединения Германии была разрушена, оставшаяся часть была расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями. Произведение Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", известное в Германии под названием "Братский поцелуй", стало одним из самых известных изображений на стене, а также одним из символов Берлина.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ГерманияБерлин (город)РоссияВ миреЭрих ХонеккерЛеонид БрежневДмитрий Врубель
 
 
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