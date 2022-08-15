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Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября - РИА Новости, 15.08.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220815/gladkov-1809776354.html
Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября
Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября - РИА Новости, 15.08.2022
Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября
Школы в девяти приграничных районах Белгородской области с начала учебного года будут работать дистанционно, что связано в первую очередь с безопасностью... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:42
2022-08-15T16:42
белгородская область
вячеслав гладков
школы
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БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Школы в девяти приграничных районах Белгородской области с начала учебного года будут работать дистанционно, что связано в первую очередь с безопасностью школьников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Режим работы был утвержден губернатором во время заседания антитеррористической комиссии региона. "Мы несём за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков", — подчеркнул Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Как отметил глава региона, в девяти приграничных муниципальных образованиях (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно. В этих школах не будут проводить праздничные линейки.Губернатор добавил, что будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы.
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вячеслав гладков, школы
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Школы
16:42 15.08.2022
 

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Школы в девяти приграничных районах Белгородской области с начала учебного года будут работать дистанционно, что связано в первую очередь с безопасностью школьников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Режим работы был утвержден губернатором во время заседания антитеррористической комиссии региона. "Мы несём за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков", — подчеркнул Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Открытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
5 августа, 14:56Белгородская область
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Как отметил глава региона, в девяти приграничных муниципальных образованиях (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно. В этих школах не будут проводить праздничные линейки.
Губернатор добавил, что будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковШколы
 
 
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