https://ria.ru/20220815/gladkov-1809776354.html

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября - РИА Новости, 15.08.2022

Гладков рассказал о работе белгородских приграничных школ с 1 сентября

Школы в девяти приграничных районах Белгородской области с начала учебного года будут работать дистанционно, что связано в первую очередь с безопасностью... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:42

2022-08-15T16:42

2022-08-15T16:42

белгородская область

вячеслав гладков

школы

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БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Школы в девяти приграничных районах Белгородской области с начала учебного года будут работать дистанционно, что связано в первую очередь с безопасностью школьников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Режим работы был утвержден губернатором во время заседания антитеррористической комиссии региона. "Мы несём за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков", — подчеркнул Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Как отметил глава региона, в девяти приграничных муниципальных образованиях (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно. В этих школах не будут проводить праздничные линейки.Губернатор добавил, что будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы.

https://ria.ru/20220805/muzey-diorama-1807523957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, школы