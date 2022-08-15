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В Ярославской области установят мемориалы в честь героев Донбасса - РИА Новости, 15.08.2022
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В Ярославской области установят мемориалы в честь героев Донбасса
В Ярославской области установят мемориалы в честь героев Донбасса - РИА Новости, 15.08.2022
В Ярославской области установят мемориалы в честь героев Донбасса
Мемориальные доски в честь героев, погибших при защите Донбасса, установят на школах Ярославской области, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:03
2022-08-15T18:33
общество
донбасс
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Мемориальные доски в честь героев, погибших при защите Донбасса, установят на школах Ярославской области, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев."В честь героев, погибших, защищая Донбасс, установим на школах региона мемориальные доски. Это наш долг и минимум, что мы должны и можем сделать в память о наших ребятах, которые ценой своей жизни освобождают землю народных республик от нацизма. Истории их подвига должна знать наша молодежь и будущие поколения", - написал Евраев в своем Telegram-канале в понедельник.По его словам, эту идею поддерживают патриотические объединения региона.Евраев рассказал, что Ярославская область продолжает оказывать помощь жителям Донбасса."Из Ярославской области в народные республики направлено уже более 350 тонн гуманитарного груза. Я благодарю всех, кто участвует в этой работе - ярославское отделение "Российского фонда милосердия и здоровья", наши предприятия, жителей и волонтёров", - написал врио губернатора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/nato-1801179626.html
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общество, донбасс, ярославская область, россия
Общество, Донбасс, Ярославская область, Россия
18:03 15.08.2022 (обновлено: 18:33 15.08.2022)
 
В Ярославской области установят мемориалы в честь героев Донбасса

Мемориальные доски в честь защитников Донбасса установят на школах Ярославской области

© Фото : сайт МБОУ "Образовательный центр №1" Школа
Школа - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : сайт МБОУ "Образовательный центр №1"
Школа. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Мемориальные доски в честь героев, погибших при защите Донбасса, установят на школах Ярославской области, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.
"В честь героев, погибших, защищая Донбасс, установим на школах региона мемориальные доски. Это наш долг и минимум, что мы должны и можем сделать в память о наших ребятах, которые ценой своей жизни освобождают землю народных республик от нацизма. Истории их подвига должна знать наша молодежь и будущие поколения", - написал Евраев в своем Telegram-канале в понедельник.
По его словам, эту идею поддерживают патриотические объединения региона.
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Евраев рассказал, что Ярославская область продолжает оказывать помощь жителям Донбасса.
"Из Ярославской области в народные республики направлено уже более 350 тонн гуманитарного груза. Я благодарю всех, кто участвует в этой работе - ярославское отделение "Российского фонда милосердия и здоровья", наши предприятия, жителей и волонтёров", - написал врио губернатора.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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