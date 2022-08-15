Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/gaz-1809868146.html
Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ
Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ - РИА Новости, 15.08.2022
Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ
Рост биржевых цен на газ в Европе выше 2400 долларов за тысячу кубометров, вероятно, связан с проведением профилактических работ в Норвегии и на системе, по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:51
2022-08-15T22:51
экономика
цены на нефть
европа
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ab76d2d5167b27d901705492285019d8.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Рост биржевых цен на газ в Европе выше 2400 долларов за тысячу кубометров, вероятно, связан с проведением профилактических работ в Норвегии и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также увеличением конкуренции за спотовые грузы сжиженного природного газа (СПГ) со стороны азиатских импортеров, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Биржевые цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, закрыли торги понедельника ростом на 11,3% и впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) максимально достигала 2420 долларов за тысячу кубометров.Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление, в первую очередь, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_fa0eb9bb5c2af4ef3bd47eed86cbc46b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Европа, Северный поток
22:51 15.08.2022
 
Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ

Замглавы ФНЭБ Гривач: цены на газ в Европе растут из-за конкуренции за спотовые грузы СПГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Рост биржевых цен на газ в Европе выше 2400 долларов за тысячу кубометров, вероятно, связан с проведением профилактических работ в Норвегии и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также увеличением конкуренции за спотовые грузы сжиженного природного газа (СПГ) со стороны азиатских импортеров, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Биржевые цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, закрыли торги понедельника ростом на 11,3% и впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) максимально достигала 2420 долларов за тысячу кубометров.
"Это, по-видимому, связано с проведением профилактических работ на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также увеличением конкуренции за спотовые грузы СПГ со стороны крупных азиатских импортеров", - сказал Гривач.
Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление, в первую очередь, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.
Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 18:25
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала