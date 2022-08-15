https://ria.ru/20220815/gaz-1809868146.html

Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ

Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ - РИА Новости, 15.08.2022

Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ

Рост биржевых цен на газ в Европе выше 2400 долларов за тысячу кубометров, вероятно, связан с проведением профилактических работ в Норвегии и на системе, по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:51

2022-08-15T22:51

2022-08-15T22:51

экономика

цены на нефть

европа

северный поток

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Рост биржевых цен на газ в Европе выше 2400 долларов за тысячу кубометров, вероятно, связан с проведением профилактических работ в Норвегии и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также увеличением конкуренции за спотовые грузы сжиженного природного газа (СПГ) со стороны азиатских импортеров, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Биржевые цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, закрыли торги понедельника ростом на 11,3% и впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) максимально достигала 2420 долларов за тысячу кубометров.Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление, в первую очередь, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

европа

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, северный поток