https://ria.ru/20220815/gaz-1809858028.html

В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию

В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию - РИА Новости, 15.08.2022

В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна поставляет в Германию весь газ, какой только может. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:20

2022-08-15T21:20

2022-08-15T21:20

специальная военная операция на украине

экономика

цены на нефть

роберт хабек

германия

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна поставляет в Германию весь газ, какой только может.В понедельник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что уровень заполненности газохранилищ страны превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена.Также в понедельник вице-канцлер, министр энергетики Германии Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября - не менее чем на 85%.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220815/gaz-1809805291.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, роберт хабек, германия, россия