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В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/gaz-1809858028.html
В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию
В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию - РИА Новости, 15.08.2022
В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна поставляет в Германию весь газ, какой только может. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:20
2022-08-15T21:20
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
роберт хабек
германия
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна поставляет в Германию весь газ, какой только может.В понедельник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что уровень заполненности газохранилищ страны превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена.Также в понедельник вице-канцлер, министр энергетики Германии Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября - не менее чем на 85%.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220815/gaz-1809805291.html
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экономика, цены на нефть, роберт хабек, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Роберт Хабек, Германия, Россия
21:20 15.08.2022
 
В Норвегии раскрыли, какое количество газа страна поставляет в Германию

Премьер Норвегии Стере заявил, что страна поставляет Германии весь газ, какой только может

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда
Компрессорная станция Зайда - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна поставляет в Германию весь газ, какой только может.
"Я считаю, что Норвегия поставляет весь газ в Германию, какой только может... На протяжении многих лет между Норвегией и Германией существует обширное энергетическое сотрудничество", - заявил Стере на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в понедельник.
В понедельник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что уровень заполненности газохранилищ страны превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена.
Также в понедельник вице-канцлер, министр энергетики Германии Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября - не менее чем на 85%.
Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
18:17
В Германии заявили, что не вернутся к зависимости от российского газа
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьРоберт ХабекГерманияРоссия
 
 
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