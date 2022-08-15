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В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 15.08.2022
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В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 15.08.2022
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена, сообщает Федеральное сетевое агентство. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:23
2022-08-15T19:23
экономика
германия
газпром
северный поток
природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена, сообщает Федеральное сетевое агентство.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября - не менее чем на 85%."Общий уровень хранения в Германии составляет 76,11%", - говорится в сообщении регулятора.С прошедшей пятницы уровень вырос на 1,72 процентного пункта. Таким образом, план по заполнению до 75% к 1 сентября выполнен раньше срока.Федеральное сетевое агентство отмечает, что закачка газа в хранилища продолжается.Уточняется, что крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в сейчас заполнено на 54,76%. Этот показатель с минувшей пятницы вырос на 2,48 процентного пункта.Как отмечает регулятор, безопасность поставок газа в Германии по-прежнему гарантирована. Что касается "Северного потока", движение газа по нему сохраняется на уровне около 20% от максимальной мощности.Ведомство отметило, что оптовые цены на газ остаются на очень высоком уровне из-за сокращения предложения."Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", - считает агентство.
https://ria.ru/20220815/gaz-1809805291.html
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экономика, германия, газпром, северный поток, природный газ, в мире
Экономика, Германия, Газпром, Северный поток, Природный газ, В мире
19:23 15.08.2022
 
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ

Уровень заполненности газохранилищ в Германии превысил 76%

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена, сообщает Федеральное сетевое агентство.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября - не менее чем на 85%.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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"Общий уровень хранения в Германии составляет 76,11%", - говорится в сообщении регулятора.
С прошедшей пятницы уровень вырос на 1,72 процентного пункта. Таким образом, план по заполнению до 75% к 1 сентября выполнен раньше срока.
Федеральное сетевое агентство отмечает, что закачка газа в хранилища продолжается.
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Уточняется, что крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в сейчас заполнено на 54,76%. Этот показатель с минувшей пятницы вырос на 2,48 процентного пункта.
Как отмечает регулятор, безопасность поставок газа в Германии по-прежнему гарантирована. Что касается "Северного потока", движение газа по нему сохраняется на уровне около 20% от максимальной мощности.
Ведомство отметило, что оптовые цены на газ остаются на очень высоком уровне из-за сокращения предложения.
"Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", - считает агентство.
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