https://ria.ru/20220815/gaz-1809823914.html
Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.08.2022
Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:00
2022-08-15T19:00
2022-08-15T20:08
экономика
природный газ
европа
северный поток
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2181,2 доллара (+0,4 процента к расчетной цене накануне — 2173,8 доллара), максимум — 2407,6 доллара (+10,8 процента).Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50 процентов — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html
https://ria.ru/20220815/gaz-1809553720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, европа, северный поток, в мире
Экономика, Природный газ, Европа, Северный поток, В мире
19:00 15.08.2022 (обновлено: 20:08 15.08.2022)
Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубов впервые с 8 марта
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2181,2 доллара (+0,4 процента к расчетной цене накануне — 2173,8 доллара), максимум — 2407,6 доллара (+10,8 процента).
Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку
" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.
Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50 процентов — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе
— с 1996 года.