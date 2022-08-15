https://ria.ru/20220815/gaz-1809823914.html

Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.08.2022

Цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:00

2022-08-15T19:00

2022-08-15T20:08

экономика

природный газ

европа

северный поток

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ab76d2d5167b27d901705492285019d8.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2181,2 доллара (+0,4 процента к расчетной цене накануне — 2173,8 доллара), максимум — 2407,6 доллара (+10,8 процента).Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50 процентов — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

https://ria.ru/20220815/gaz-1809553720.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, природный газ, европа, северный поток, в мире