https://ria.ru/20220815/gaz-1809805291.html

В Германии заявили, что не вернутся к зависимости от российского газа

В Германии заявили, что не вернутся к зависимости от российского газа - РИА Новости, 15.08.2022

В Германии заявили, что не вернутся к зависимости от российского газа

Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что с бизнес-моделью Германии, опиравшейся на дешевый российский газ, покончено, возвращения к ней не... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:17

2022-08-15T18:17

2022-08-15T18:17

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что с бизнес-моделью Германии, опиравшейся на дешевый российский газ, покончено, возвращения к ней не будет."Германия построила бизнес-модель, которая в большой степени базировалась на зависимости от дешевого российского газа, а также таким образом от президента, который нарушает международное право, для которого либеральные демократии и их ценности являются объявленными врагами. Эта модель потерпела крах, и она не вернется. Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться", - заявил Хабек на пресс-конференции в понедельник.Он отметил, что эта перестройка подразумевает, что иногда приходится прибегать "к горьким медикаментам", в том числе поддерживать компании за счет госбюджета, а также вводить дополнительный коммунальный сбор на отопление газом. Этот сбор планируется ввести с 1 октября на два года, по данным агентства Рейтер, дополнительные расходы для семьи из четырех человек могут в среднем составить 400-600 евро в год.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220815/gaz-1809792844.html

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россия, европа, германия, роберт хабек