https://ria.ru/20220815/gaz-1809693936.html

В Германии назвали размер газового сбора для населения

В Германии назвали размер газового сбора для населения - РИА Новости, 15.08.2022

В Германии назвали размер газового сбора для населения

Компания Trading Hub Europe, которая объединяет национальных газовых операторов, назвала размер сбора за газ, которую должны платить частные домохозяйства и... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:39

2022-08-15T13:39

2022-08-15T13:51

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Компания Trading Hub Europe, которая объединяет национальных газовых операторов, назвала размер сбора за газ, которую должны платить частные домохозяйства и компании в Германии с октября, он составит 2,4 евроцента за киловатт-час, сообщил телеканал Welt в понедельник.В настоящее время еще неясно, будет ли эта сумма дополнительно обложена НДС, реакция Брюсселя на соответствующий запрос Берлина пока не получен, заявила на брифинге представительница Минэкономики ФРГ. Министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует выступить со специальным заявлением по поводу газового сбора во второй половине дня, добавила она."В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом... Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление. К 1 октября, когда будет введен сбор, заработают и другие льготы для граждан", - заявила на брифинге первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн, отвечая на вопрос прессы о газовом сборе, который может стать тяжелым бременем для немцев.Ранее в министерстве финансов Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число евро дополнительных расходов в год. По подсчетам издания Tagesspiegel, дополнительные расходы для семьи из четырех человек в результате введения сбора за газ составит до одной тысяч евро без учета 19-процентного НДС.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220815/pushkov-1809594102.html

https://ria.ru/20220814/proval-1809447710.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, роберт хабек, минэкономики фрг, германия, природный газ