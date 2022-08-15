13:39 15.08.2022 (обновлено: 13:51 15.08.2022)
В Германии назвали размер газового сбора для населения
Газовый сбор в Германии с октября составит 2,4 евроцента за киловатт-час
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Компания Trading Hub Europe, которая объединяет национальных газовых операторов, назвала размер сбора за газ, которую должны платить частные домохозяйства и компании в Германии с октября, он составит 2,4 евроцента за киловатт-час, сообщил телеканал Welt в понедельник.
В настоящее время еще неясно, будет ли эта сумма дополнительно обложена НДС, реакция Брюсселя на соответствующий запрос Берлина пока не получен, заявила на брифинге представительница Минэкономики ФРГ. Министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует выступить со специальным заявлением по поводу газового сбора во второй половине дня, добавила она.
"В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом... Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление. К 1 октября, когда будет введен сбор, заработают и другие льготы для граждан", - заявила на брифинге первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн, отвечая на вопрос прессы о газовом сборе, который может стать тяжелым бременем для немцев.
Ранее в министерстве финансов Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число евро дополнительных расходов в год. По подсчетам издания Tagesspiegel, дополнительные расходы для семьи из четырех человек в результате введения сбора за газ составит до одной тысяч евро без учета 19-процентного НДС.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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