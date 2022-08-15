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Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму - РИА Новости, 15.08.2022
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Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму
Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму - РИА Новости, 15.08.2022
Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму
Концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке, откуда двух жильцов увезли в больницу, превышала норму в 14 раз, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:55
2022-08-15T12:19
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке, откуда двух жильцов увезли в больницу, превышала норму в 14 раз, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз", — сказал собеседник агентства.Накануне вечером из дома № 11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся — члены одной семьи.В экстренных службах РИА Новости впоследствии сообщали, что причиной отравления мог стать некий газ, "его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты".
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
10:55 15.08.2022 (обновлено: 12:19 15.08.2022)
 
Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму

Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО, где отравились люди, превышала норму в 14 раз

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке, откуда двух жильцов увезли в больницу, превышала норму в 14 раз, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз", — сказал собеседник агентства.
Накануне вечером из дома № 11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся — члены одной семьи.
В экстренных службах РИА Новости впоследствии сообщали, что причиной отравления мог стать некий газ, "его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты".
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