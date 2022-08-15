https://ria.ru/20220815/gaz-1809619055.html

Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму

Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму - РИА Новости, 15.08.2022

Концентрация углекислого газа в доме в ЮВАО в 14 раз превышала норму

Концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке, откуда двух жильцов увезли в больницу, превышала норму в 14 раз, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:55

2022-08-15T10:55

2022-08-15T12:19

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке, откуда двух жильцов увезли в больницу, превышала норму в 14 раз, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз", — сказал собеседник агентства.Накануне вечером из дома № 11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся — члены одной семьи.В экстренных службах РИА Новости впоследствии сообщали, что причиной отравления мог стать некий газ, "его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты".

https://ria.ru/20220814/rospotrebnadzor-1809570456.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва