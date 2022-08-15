https://ria.ru/20220815/gaz-1809553720.html

Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев

Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев - РИА Новости, 15.08.2022

Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев

Цены на газ в Европе в случае перебоев с газоснабжением в регионе могут оказаться крайне высокими, но эти котировки мало влияют на европейский рынок голубого... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T01:20

2022-08-15T01:20

2022-08-15T02:08

экономика

европа

александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

природный газ

цены

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе в случае перебоев с газоснабжением в регионе могут оказаться крайне высокими, но эти котировки мало влияют на европейский рынок голубого топлива и потребителей. Об этом рассказал “Прайму” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Он напомнил, что на прошлой неделе фьючерсы на газ в Европе с поставкой в сентябре, согласно лондонской бирже ICE, торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров.Бахтин отметил, что стоимость голубого топлива уже достигла потолка подорожания, однако показатель останется на высоком уровне перед отопительным сезоном.

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экономика, европа, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, природный газ, цены