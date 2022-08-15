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Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев
Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев - РИА Новости, 15.08.2022
Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев
Цены на газ в Европе в случае перебоев с газоснабжением в регионе могут оказаться крайне высокими, но эти котировки мало влияют на европейский рынок голубого... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:20
2022-08-15T01:20
2022-08-15T02:08
экономика
европа
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
природный газ
цены
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе в случае перебоев с газоснабжением в регионе могут оказаться крайне высокими, но эти котировки мало влияют на европейский рынок голубого топлива и потребителей. Об этом рассказал “Прайму” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Он напомнил, что на прошлой неделе фьючерсы на газ в Европе с поставкой в сентябре, согласно лондонской бирже ICE, торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров.Бахтин отметил, что стоимость голубого топлива уже достигла потолка подорожания, однако показатель останется на высоком уровне перед отопительным сезоном.
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экономика, европа, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, природный газ, цены
Экономика, Европа, Александр Бахтин (экономист), БКС Мир инвестиций, Природный газ, Цены
01:20 15.08.2022 (обновлено: 02:08 15.08.2022)
Инвестстратег заявил о достижении потолка цен на газ для европейцев
Инвестстратег Бахтин заявил о достижении потолка цен на газ в Европе