https://ria.ru/20220815/galkin-1809619408.html

Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике

Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике - РИА Новости, 15.08.2022

Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике

Максим Галкин в социальных сетях объяснил, почему во время выступлений в Латвии перешел на национальный язык и рассказал на нем несколько шуток. По словам... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:10

2022-08-15T11:10

2022-08-15T11:10

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях объяснил, почему во время выступлений в Латвии перешел на национальный язык и рассказал на нем несколько шуток. По словам комика, он так делал всегда.Он также ответил на вопрос пользователей о том, почему стал так часто выкладывать зрителей и аплодисменты после концертов.Юморист осудил специальную военную операцию на Украине и сразу же после ее начала вместе с семьей улетел в Израиль, а затем перебрался в Латвию. После этого он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.

https://ria.ru/20220810/pugacheva-1808640223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим галкин, шоу-бизнес