Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике
Юморист Максим Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях объяснил, почему во время выступлений в Латвии перешел на национальный язык и рассказал на нем несколько шуток. По словам комика, он так делал всегда.
"На языке страны, куда приезжал, со сцены старался говорить всегда", – написал артист.
Он также ответил на вопрос пользователей о том, почему стал так часто выкладывать зрителей и аплодисменты после концертов.
"Выставлять небольшое видео с концерта с благодарностью зрителю – это многолетняя традиция моего аккаунта. Она не имеет никакого отношения к повестке дня, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности", – написал Галкин.
Юморист осудил специальную военную операцию на Украине и сразу же после ее начала вместе с семьей улетел в Израиль, а затем перебрался в Латвию. После этого он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
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