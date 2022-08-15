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Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике - РИА Новости, 15.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220815/galkin-1809619408.html
Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике
Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике - РИА Новости, 15.08.2022
Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике
Максим Галкин в социальных сетях объяснил, почему во время выступлений в Латвии перешел на национальный язык и рассказал на нем несколько шуток. По словам... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:10
2022-08-15T11:10
шоубиз
знаменитости
максим галкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях объяснил, почему во время выступлений в Латвии перешел на национальный язык и рассказал на нем несколько шуток. По словам комика, он так делал всегда.Он также ответил на вопрос пользователей о том, почему стал так часто выкладывать зрителей и аплодисменты после концертов.Юморист осудил специальную военную операцию на Украине и сразу же после ее начала вместе с семьей улетел в Израиль, а затем перебрался в Латвию. После этого он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
https://ria.ru/20220810/pugacheva-1808640223.html
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знаменитости, максим галкин, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Максим Галкин, Шоу-бизнес
11:10 15.08.2022
 
Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике

Юморист Максим Галкин объяснил переход на латышский язык во время концертов в Прибалтике

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
Церемония вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях объяснил, почему во время выступлений в Латвии перешел на национальный язык и рассказал на нем несколько шуток. По словам комика, он так делал всегда.

"На языке страны, куда приезжал, со сцены старался говорить всегда", – написал артист.

Он также ответил на вопрос пользователей о том, почему стал так часто выкладывать зрителей и аплодисменты после концертов.

"Выставлять небольшое видео с концерта с благодарностью зрителю – это многолетняя традиция моего аккаунта. Она не имеет никакого отношения к повестке дня, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности", – написал Галкин.

Юморист осудил специальную военную операцию на Украине и сразу же после ее начала вместе с семьей улетел в Израиль, а затем перебрался в Латвию. После этого он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
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