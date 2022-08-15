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Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17 - РИА Новости, 15.08.2022
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Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17
Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17 - РИА Новости, 15.08.2022
Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17
Заместитель военного атташе при посольстве Анголы в РФ Гонсалвес Симао Антонио Рипепето сообщит руководству, насколько были модернизированы представленные на... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:28
2022-08-15T17:28
форум "армия-2022"
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ми-17
ми-14
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Заместитель военного атташе при посольстве Анголы в РФ Гонсалвес Симао Антонио Рипепето сообщит руководству, насколько были модернизированы представленные на форуме "Армия 2022" российские вертолеты Ми-17."Я смог осмотреть всю экспозицию (российской техники на форуме), и мне рассказали о вертолетах Ми-17. Я заметил, что вертолеты были модернизированы и сейчас очень мощны... Я напишу об этом доклад своему руководству и проинформирую, насколько современными и сильными стали Ми-17", - сказал Гонсалвес РИА Новости.Ми-17 - средний многоцелевой вертолет, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза. Конструкция машины в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Ми-17 внешне отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей, воздухозаборники которых снабжены пылезащитными устройствами.
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форум "армия-2022", ми-8 амтш, ми-17, ми-14, безопасность, ангола
Форум "Армия-2022", Ми-8 АМТШ, Ми-17, Ми-14, Безопасность, Ангола
17:28 15.08.2022
 
Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17

Заместитель военного атташе Анголы в России отметил, как качественно модернизированы Ми-17

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Заместитель военного атташе при посольстве Анголы в РФ Гонсалвес Симао Антонио Рипепето сообщит руководству, насколько были модернизированы представленные на форуме "Армия 2022" российские вертолеты Ми-17.
"Я смог осмотреть всю экспозицию (российской техники на форуме), и мне рассказали о вертолетах Ми-17. Я заметил, что вертолеты были модернизированы и сейчас очень мощны... Я напишу об этом доклад своему руководству и проинформирую, насколько современными и сильными стали Ми-17", - сказал Гонсалвес РИА Новости.
Ми-17 - средний многоцелевой вертолет, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза. Конструкция машины в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Ми-17 внешне отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей, воздухозаборники которых снабжены пылезащитными устройствами.
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
14:00
В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний
 
Форум "Армия-2022"Ми-8 АМТШМи-17Ми-14БезопасностьАнгола
 
 
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