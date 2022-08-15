https://ria.ru/20220815/forum-1809789854.html

Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17

Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17 - РИА Новости, 15.08.2022

Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17

Заместитель военного атташе при посольстве Анголы в РФ Гонсалвес Симао Антонио Рипепето сообщит руководству, насколько были модернизированы представленные на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:28

2022-08-15T17:28

2022-08-15T17:28

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Заместитель военного атташе при посольстве Анголы в РФ Гонсалвес Симао Антонио Рипепето сообщит руководству, насколько были модернизированы представленные на форуме "Армия 2022" российские вертолеты Ми-17."Я смог осмотреть всю экспозицию (российской техники на форуме), и мне рассказали о вертолетах Ми-17. Я заметил, что вертолеты были модернизированы и сейчас очень мощны... Я напишу об этом доклад своему руководству и проинформирую, насколько современными и сильными стали Ми-17", - сказал Гонсалвес РИА Новости.Ми-17 - средний многоцелевой вертолет, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза. Конструкция машины в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Ми-17 внешне отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей, воздухозаборники которых снабжены пылезащитными устройствами.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809700950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

форум "армия-2022", ми-8 амтш, ми-17, ми-14, безопасность, ангола