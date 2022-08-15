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Москва и Кабул планируют провести до конца года бизнес-форум в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2022
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Москва и Кабул планируют провести до конца года бизнес-форум в Афганистане
Москва и Кабул планируют провести до конца года бизнес-форум в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2022
Москва и Кабул планируют провести до конца года бизнес-форум в Афганистане
Российско-афганский бизнес-форум планируют организовать до конца 2022 года в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:47
2022-08-15T10:47
экономика
афганистан
россия
москва
кабул (город)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российско-афганский бизнес-форум планируют организовать до конца 2022 года в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.Он напомнил, что в июне на Петербургский международный экономический форум "приезжали первые лица афганской Торговой палаты"."Среди договоренностей - организовать до конца года двусторонний бизнес-форум в Афганистане", - сказал дипломат.Ранее он сообщил, что делегация минпромторга Афганистана с понедельника проведет в Москве ряд переговоров, в том числе по закупке зерна и нефти. В свою очередь глава афганского ведомства Нуреддин Азии по прибытии в РФ заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, обсуждается возможность бартерной сделки.
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афганистан
россия
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экономика, афганистан, россия, москва, кабул (город)
Экономика, Афганистан, Россия, Москва, Кабул (город)
10:47 15.08.2022
 
Москва и Кабул планируют провести до конца года бизнес-форум в Афганистане

Посол в Кабуле заявил о намерении России и Афганистана провести бизнес-форум до конца года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российско-афганский бизнес-форум планируют организовать до конца 2022 года в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Он напомнил, что в июне на Петербургский международный экономический форум "приезжали первые лица афганской Торговой палаты".
"Среди договоренностей - организовать до конца года двусторонний бизнес-форум в Афганистане", - сказал дипломат.
Ранее он сообщил, что делегация минпромторга Афганистана с понедельника проведет в Москве ряд переговоров, в том числе по закупке зерна и нефти. В свою очередь глава афганского ведомства Нуреддин Азии по прибытии в РФ заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, обсуждается возможность бартерной сделки.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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