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ФМБА разработало два новых препарата от лепры и малярии

ФМБА разработало два новых препарата от лепры и малярии - РИА Новости, 15.08.2022

ФМБА разработало два новых препарата от лепры и малярии

ФМБА представляет на выставке форума "Армия-2022" два новых препарата от лепры и малярии, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:46

2022-08-15T12:46

2022-08-15T12:46

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФМБА представляет на выставке форума "Армия-2022" два новых препарата от лепры и малярии, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Она отметила, что ФМБА занимается не импортозамещением, а импортоопережением, создает свои технологии по собственным ноу-хау."Сегодня мы показываем на выставке два новых препарата против лепры и малярии", — также рассказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220815/akhmat-1809651130.html

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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), форум "армия-2022"