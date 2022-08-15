https://ria.ru/20220815/feyerverki-1811394352.html

Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек

Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек - РИА Новости, 22.08.2022

Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек

Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу в Братеевском каскадном парке в Москве за два дня увидели более 450 тысяч зрителей, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-15T11:14

2022-08-15T11:14

2022-08-22T18:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу в Братеевском каскадном парке в Москве за два дня увидели более 450 тысяч зрителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу за два дня увидели более 450 тысяч горожан", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что за два вечера зрители увидели пиротехнические шоу восьми команд-участниц – из России, Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, Мексики и Сербии. Днем в Братеевском каскадном парке проходили концерты, мастер-классы, спортивные игры и другие развлечения для всей семьи."За последние годы по обоим берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось более 700 гектаров комфортных благоустроенных территорий. В том числе привели в порядок такие крупные объекты, как Братеевский каскадный парк, парки "Братеевская пойма" и 850-летия Москвы, создали парк на берегу Москвы-реки в Капотне", – цитируют в сообщении Бирюкова.Он отметил, что за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зеленых территорий – "вне зависимости от района и удаленности от центра столицы все пространства отвечают единым стандартам качества и безопасности"."Благодаря реализации программ по развитию городской среды во всех районах столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – заключил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220812/pereulki-1808645741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы