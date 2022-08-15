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Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек - РИА Новости, 22.08.2022
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Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек
Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек - РИА Новости, 22.08.2022
Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек
Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу в Братеевском каскадном парке в Москве за два дня увидели более 450 тысяч зрителей, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-15T11:14
2022-08-22T18:30
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу в Братеевском каскадном парке в Москве за два дня увидели более 450 тысяч зрителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу за два дня увидели более 450 тысяч горожан", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что за два вечера зрители увидели пиротехнические шоу восьми команд-участниц – из России, Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, Мексики и Сербии. Днем в Братеевском каскадном парке проходили концерты, мастер-классы, спортивные игры и другие развлечения для всей семьи."За последние годы по обоим берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось более 700 гектаров комфортных благоустроенных территорий. В том числе привели в порядок такие крупные объекты, как Братеевский каскадный парк, парки "Братеевская пойма" и 850-летия Москвы, создали парк на берегу Москвы-реки в Капотне", – цитируют в сообщении Бирюкова.Он отметил, что за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зеленых территорий – "вне зависимости от района и удаленности от центра столицы все пространства отвечают единым стандартам качества и безопасности"."Благодаря реализации программ по развитию городской среды во всех районах столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – заключил Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
11:14 15.08.2022 (обновлено: 18:30 22.08.2022)
 

Фестиваль фейерверков в Москве за два дня посетили более 450 тысяч человек

© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на фоне салюта на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
Девушки фотографируются на фоне салюта на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушки фотографируются на фоне салюта на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу в Братеевском каскадном парке в Москве за два дня увидели более 450 тысяч зрителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу за два дня увидели более 450 тысяч горожан", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что за два вечера зрители увидели пиротехнические шоу восьми команд-участниц – из России, Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, Мексики и Сербии. Днем в Братеевском каскадном парке проходили концерты, мастер-классы, спортивные игры и другие развлечения для всей семьи.
"За последние годы по обоим берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось более 700 гектаров комфортных благоустроенных территорий. В том числе привели в порядок такие крупные объекты, как Братеевский каскадный парк, парки "Братеевская пойма" и 850-летия Москвы, создали парк на берегу Москвы-реки в Капотне", – цитируют в сообщении Бирюкова.
Он отметил, что за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зеленых территорий – "вне зависимости от района и удаленности от центра столицы все пространства отвечают единым стандартам качества и безопасности".
"Благодаря реализации программ по развитию городской среды во всех районах столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий", – заключил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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