Рейтинг@Mail.ru
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220815/festival-1809577249.html
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:17
2022-08-15T10:32
пакистан
москва
россия
ростех
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577501211_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_bb9d98c9fb38b0025ec52250e351b252.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля."Чемпионом этого года стала команда Пакистана", - говорится в сообщении.Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в эти выходные в Москве в Братеевском каскадном парке. Фестиваль проводится с 2015 года. В этом году темой мероприятия стало народное искусство России. За победу боролись команды из Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.
https://ria.ru/20220814/pakistan-1809459852.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577501211_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d065529814c5bf3d6aab3e63aea8e3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, москва, россия, ростех, новости культуры
Пакистан, Москва, Россия, Ростех, Культура, Новости культуры
01:17 15.08.2022 (обновлено: 10:32 15.08.2022)
 
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

© РИА Новости / Максим БлиновСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех"
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Чемпионом этого года стала команда Пакистана", - говорится в сообщении.
Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в эти выходные в Москве в Братеевском каскадном парке. Фестиваль проводится с 2015 года. В этом году темой мероприятия стало народное искусство России. За победу боролись команды из Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 09:08
Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики
 
КультураПакистанМоскваРоссияРостехНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала