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Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T01:17

2022-08-15T01:17

2022-08-15T10:32

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля."Чемпионом этого года стала команда Пакистана", - говорится в сообщении.Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в эти выходные в Москве в Братеевском каскадном парке. Фестиваль проводится с 2015 года. В этом году темой мероприятия стало народное искусство России. За победу боролись команды из Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.

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