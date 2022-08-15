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Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:17
2022-08-15T01:17
2022-08-15T10:32
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщили в пресс-службе фестиваля."Чемпионом этого года стала команда Пакистана", - говорится в сообщении.Седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в эти выходные в Москве в Братеевском каскадном парке. Фестиваль проводится с 2015 года. В этом году темой мероприятия стало народное искусство России. За победу боролись команды из Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.
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пакистан, москва, россия, ростех, новости культуры
Пакистан, Москва, Россия, Ростех, Культура, Новости культуры
01:17 15.08.2022 (обновлено: 10:32 15.08.2022)
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве
Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве