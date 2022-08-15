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Умер британский писатель Николас Эванс

Умер британский писатель Николас Эванс - РИА Новости, 15.08.2022

Умер британский писатель Николас Эванс

Британский писатель Николас Эванс, известный как автор бестселлера "Заклинатель лошадей", скончался в возрасте 72 лет, сообщило литературное агентство United... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:28

2022-08-15T15:28

2022-08-15T15:32

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Британский писатель Николас Эванс, известный как автор бестселлера "Заклинатель лошадей", скончался в возрасте 72 лет, сообщило литературное агентство United Agents.Смерть писателя наступила 9 августа от сердечного приступа. "Он (Николас Эванс) жил полной и счастливой жизнью на берегах реки Дарт в графстве Девон", - цитирует заявление агентства газета Guardian.Появившийся 1995 году "Заклинатель лошадей" стал дебютным и самым успешным романом Эванса. Во всем мире было продано 15 миллионов экземпляров этой книги, в 20 странах она занимала первую строчку в списке бестселлеров.В 1998 году роман был экранизирован, главные роли исполнили Роберт Редфорд и Скарлетт Йоханссон.В 2008 году Эванс и его жена Шарлотта серьезно отравились ядовитыми грибами во время поездки в шотландский Хайленд. Обоим супругам потребовалась трансплантация почек, Эвансу почка была пересажена от его дочери Лорен.

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