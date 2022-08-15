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Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.08.2022
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Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.08.2022
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек
Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:33
2022-08-15T22:33
в мире
ереван
взрыв на рынке в ереване
армения
мчс армении
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли семь человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения, мчс армении
В мире, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване, Армения, МЧС Армении
22:33 15.08.2022
 
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек

МЧС Армении: число жертв взрыва в ТЦ "Сурмалу" увеличилось до восьми человек

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Сотрудник полиции на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудник полиции на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло восьми", - написал Костанян в соцсетях.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли семь человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
 
В миреЕреванВзрыв на рынке в ЕреванеАрменияМЧС Армении
 
 
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