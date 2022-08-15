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Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.08.2022

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек

Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:33

2022-08-15T22:33

2022-08-15T22:33

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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли семь человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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