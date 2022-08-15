https://ria.ru/20220815/erevan-1809866079.html
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.08.2022
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек
Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:33
2022-08-15T22:33
2022-08-15T22:33
в мире
ереван
взрыв на рынке в ереване
армения
мчс армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809487782_0:77:1352:838_1920x0_80_0_0_631c719ffb8c2ad1718a3597952339f7.jpg
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли семь человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809487782_140:0:1352:909_1920x0_80_0_0_b10ff27d713270d2b1e1dff044d7a98d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения, мчс армении
В мире, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване, Армения, МЧС Армении
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до восьми человек
МЧС Армении: число жертв взрыва в ТЦ "Сурмалу" увеличилось до восьми человек