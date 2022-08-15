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В Ереване спасатели потушили пожар в торговом центре "Сурмалу" и ищут людей
В Ереване спасатели потушили пожар в торговом центре "Сурмалу" и ищут людей - РИА Новости, 15.08.2022
В Ереване спасатели потушили пожар в торговом центре "Сурмалу" и ищут людей
Спасатели полностью сконцентрировались на поисках людей на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, заявил первый замглавы МЧС Армении Артюш... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:15
2022-08-15T19:15
2022-08-15T19:21
взрыв на рынке в ереване
армения
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ереван
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ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Спасатели полностью сконцентрировались на поисках людей на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, заявил первый замглавы МЧС Армении Артюш Григорян.По его словам, могут возникать новые очаги возгорания. "Но пожарные незамедлительно пресекают распространение огня", - отметил замминистра.Он затруднился ответить, когда завершатся поиски пропавших на территории ТЦ, отметив, что железобетонные обломки мешают искать людей. "Прогнозировать сроки завершения возможно будет завтра, во второй половине дня", - сказал он.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли семь человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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взрыв на рынке в ереване, армения, в мире, ереван
Взрыв на рынке в Ереване, Армения, В мире, Ереван
19:15 15.08.2022 (обновлено: 19:21 15.08.2022)
В Ереване спасатели потушили пожар в торговом центре "Сурмалу" и ищут людей
В Ереване спасатели потушили пожар в "Сурмалу" и сконцентрировались на поисках людей