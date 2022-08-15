https://ria.ru/20220815/erevan-1809594259.html

В Ереване опубликовали фамилии 16 человек, пропавших после взрыва в ТЦ

В Ереване опубликовали фамилии 16 человек, пропавших после взрыва в ТЦ - РИА Новости, 15.08.2022

В Ереване опубликовали фамилии 16 человек, пропавших после взрыва в ТЦ

Судьба 16 человек остается неизвестной в связи со взрывом, произошедшим в воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:55

2022-08-15T08:55

2022-08-15T09:05

в мире

ереван

взрыв на рынке в ереване

армения

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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Судьба 16 человек остается неизвестной в связи со взрывом, произошедшим в воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.Он обнародовал фамилии указанных лиц, попросив предоставить информацию о них в службу 911.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Пресс-секретарь МЧС при этом заявил РИА Новости, что в тушении пожара участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

https://ria.ru/20220814/rynki-1809525385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения