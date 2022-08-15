08:55 15.08.2022 (обновлено: 09:05 15.08.2022)
В Ереване опубликовали фамилии 16 человек, пропавших после взрыва в ТЦ
МЧС Армении опубликовало фамилии 16 человек, пропавших после взрыва в ТЦ "Сурмалу"
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
© Sputnik / Андраник Казарян
Автомобиль скорой помощи на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Судьба 16 человек остается неизвестной в связи со взрывом, произошедшим в воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
"В результате полученных службой спасения 911 телефонных сообщение пропавшими без вести на территории торгового центра "Сурмалу" могут считаться 16 человек", - написал Костанян в соцсетях.
Он обнародовал фамилии указанных лиц, попросив предоставить информацию о них в службу 911.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Пресс-секретарь МЧС при этом заявил РИА Новости, что в тушении пожара участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
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