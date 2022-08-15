https://ria.ru/20220815/erevan-1809576830.html

Все сигналы о минировании в Ереване оказались ложными, сообщило МЧС Армении

Все сигналы о минировании в Ереване оказались ложными, сообщило МЧС Армении - РИА Новости, 15.08.2022

Все сигналы о минировании в Ереване оказались ложными, сообщило МЧС Армении

Все сигналы о минировании различных объектов и госструктур в Ереване оказались ложными, сообщили в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T01:04

2022-08-15T01:04

2022-08-15T01:12

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Все сигналы о минировании различных объектов и госструктур в Ереване оказались ложными, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.В воскресенье на пульт дежурного Национального центра кризисного управления МЧС поступило сообщение о минировании станций ереванского метро, ряда военных и гражданских объектов, в том числе парламента Армении."В результате проверки, проведенной кинологами и саперами МЧС и полиции на десяти станциях ереванского метрополитена, на всех важных военных и гражданских объектах, торговых центрах, в зоопарке, здании по адресу Баграмяна, 19 (здание парламента - ред.), церкви Св. Григора Лусаворича (Григория Просветителя - ред.) взрывных устройств обнаружено не было", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что работа метро в штатном режиме возобновлена.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809566085.html

армения

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в мире, армения