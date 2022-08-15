https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809794484.html

Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России

Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России - РИА Новости, 15.08.2022

Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России

Если бы не "экономическая война" с Россией, которую объявило федеральное правительство Германии, то поддержка газовым импортерам ФРГ не понадобилась бы, считает РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:47

2022-08-15T17:47

2022-08-15T17:47

германия

в мире

роберт хабек

альтернатива для германии (партия)

тино крупалла

природный газ

россия

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Если бы не "экономическая война" с Россией, которую объявило федеральное правительство Германии, то поддержка газовым импортерам ФРГ не понадобилась бы, считает лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Зеленый министр экономики окончательно похоронил "Северный поток — 2". Правильным решением было бы немедленно ввести газопровод в эксплуатацию. Тогда дешевый газ был бы в изобилии", - выразил уверенность глава АдГ.По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что министр иностранных дел Анналена Бербок "выступает с военной риторикой против Китая, хотя Германия получает оттуда важное сырье и продукцию для возобновляемых источников энергии".Крупалла выразил уверенность, что никакие газовые сборы не смогут исправить ущерб, нанесенный приверженцами "ценностно-ориентированной внешней политики"."Канцлер Шольц должен привести в чувство своих партнеров по коалиции и прекратить экономическую войну против наших торговых партнеров", - призвал глава АдГ. На его взгляд, что действительно помогло бы гражданам Германии, так это политика, ориентированная на их интересы.Ранее в министерстве финансов Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначную сумму дополнительных расходов в год. По подсчетам издания Tagesspiegel, дополнительные расходы для семьи из четырех человек в результате введения сбора за газ составят до одной тысячи евро без учета 19-процентного НДС.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220815/pushkov-1809594102.html

https://ria.ru/20220815/gaz-1809693936.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, в мире, роберт хабек, альтернатива для германии (партия), тино крупалла, природный газ, россия