https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809794484.html
Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России
Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России - РИА Новости, 15.08.2022
Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России
Если бы не "экономическая война" с Россией, которую объявило федеральное правительство Германии, то поддержка газовым импортерам ФРГ не понадобилась бы, считает РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:47
2022-08-15T17:47
2022-08-15T17:47
германия
в мире
роберт хабек
альтернатива для германии (партия)
тино крупалла
природный газ
россия
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Если бы не "экономическая война" с Россией, которую объявило федеральное правительство Германии, то поддержка газовым импортерам ФРГ не понадобилась бы, считает лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Зеленый министр экономики окончательно похоронил "Северный поток — 2". Правильным решением было бы немедленно ввести газопровод в эксплуатацию. Тогда дешевый газ был бы в изобилии", - выразил уверенность глава АдГ.По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что министр иностранных дел Анналена Бербок "выступает с военной риторикой против Китая, хотя Германия получает оттуда важное сырье и продукцию для возобновляемых источников энергии".Крупалла выразил уверенность, что никакие газовые сборы не смогут исправить ущерб, нанесенный приверженцами "ценностно-ориентированной внешней политики"."Канцлер Шольц должен привести в чувство своих партнеров по коалиции и прекратить экономическую войну против наших торговых партнеров", - призвал глава АдГ. На его взгляд, что действительно помогло бы гражданам Германии, так это политика, ориентированная на их интересы.Ранее в министерстве финансов Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначную сумму дополнительных расходов в год. По подсчетам издания Tagesspiegel, дополнительные расходы для семьи из четырех человек в результате введения сбора за газ составят до одной тысячи евро без учета 19-процентного НДС.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220815/pushkov-1809594102.html
https://ria.ru/20220815/gaz-1809693936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, роберт хабек, альтернатива для германии (партия), тино крупалла, природный газ, россия
Германия, В мире, Роберт Хабек, Альтернатива для Германии (партия), Тино Крупалла, Природный газ, Россия
Лидер АдГ раскритиковал объявление "экономической войны" против России
Лидер АдГ Крупалла: министр экономики Хабек окончательно похоронил "Северный поток — 2"
БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Если бы не "экономическая война" с Россией, которую объявило федеральное правительство Германии, то поддержка газовым импортерам ФРГ не понадобилась бы, считает лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Если бы господин (министр экономики, вице-канцлер Роберт) Хабек не объявил России экономическую войну, спасение газовых компаний вообще не понадобилось бы", - приводятся в сообщении АдГ слова Крупаллы. Он добавил, что "нормализации торговли энергоресурсами не предвидится вообще".
"Зеленый министр экономики окончательно похоронил "Северный поток — 2". Правильным решением было бы немедленно ввести газопровод в эксплуатацию. Тогда дешевый газ был бы в изобилии", - выразил уверенность глава АдГ.
По его мнению, усугубляет ситуацию и то, что министр иностранных дел Анналена Бербок
"выступает с военной риторикой против Китая
, хотя Германия
получает оттуда важное сырье и продукцию для возобновляемых источников энергии".
Крупалла выразил уверенность, что никакие газовые сборы не смогут исправить ущерб, нанесенный приверженцами "ценностно-ориентированной внешней политики".
"Канцлер Шольц должен привести в чувство своих партнеров по коалиции и прекратить экономическую войну против наших торговых партнеров", - призвал глава АдГ. На его взгляд, что действительно помогло бы гражданам Германии, так это политика, ориентированная на их интересы.
Ранее в министерстве финансов Германии
сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначную сумму дополнительных расходов в год. По подсчетам издания Tagesspiegel, дополнительные расходы для семьи из четырех человек в результате введения сбора за газ составят до одной тысячи евро без учета 19-процентного НДС.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек
и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.