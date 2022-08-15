https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809584027.html
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном - РИА Новости, 15.08.2022
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном
Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T05:46
2022-08-15T05:46
2022-08-15T05:53
в мире
афганистан
кабул (город)
китай
мид кнр
оон
талибан
мохаммад хасан ахунд
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и энергетике, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле."Год назад США в спешке вывели свои войска из Афганистана, оставив афганскому народу хаос, но в то же время афганский народ также получил историческую возможность взять в свои руки будущее и судьбу страны", - заявили в МИД Китая.В ведомстве отметили, что за прошедший год совместными усилиями международного сообщества и временного правительства Афганистана удалось не допустить масштабного потока беженцев, общественный порядок и ситуация с безопасностью изменились в лучшую сторону, продвигается мирное восстановление, стабилизация ситуации укрепляется, и Китай позитивно это оценивает."С другой стороны, экономическая ситуация в Афганистане по-прежнему тяжёлая, угроза терроризма далека от устранения, а государственное управление нуждается в совершенствовании, Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению", – указали в ведомстве.Вместе с тем отмечается, что Китай на протяжении длительного периода времени активно поддерживал мирное восстановление Афганистана, а деловое сотрудничество Пекина и Кабула принесло ощутимую пользу народам двух стран."Мы готовы продолжать укреплять деловое сотрудничество с Афганистаном в таких областях, как торговля и экономика, связь, сельское хозяйство и энергетика", - указали в МИД.Пекин, добавили в министерстве, обратил внимание на то, что временное правительство Афганистана заявило о своей приверженности созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов."Китай поддерживает инвестиции и бизнес китайских предприятий в Афганистане, когда это позволяет ситуация с безопасностью, и продолжает продвигать соответствующие проекты в Афганистане", - добавили в МИД.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы* взяли власть.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/afganistan-1805121910.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), китай, мид кнр, оон, талибан, мохаммад хасан ахунд
В мире, Афганистан, Кабул (город), Китай, МИД КНР, ООН, Талибан, Мохаммад Хасан Ахунд
05:46 15.08.2022 (обновлено: 05:53 15.08.2022)
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном
МИД КНР: Китай готов укреплять сотрудничество с Афганистаном в торговле и энергетике
ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и энергетике, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле.
"Год назад США в спешке вывели свои войска из Афганистана
, оставив афганскому народу хаос, но в то же время афганский народ также получил историческую возможность взять в свои руки будущее и судьбу страны", - заявили в МИД Китая
.
В ведомстве отметили, что за прошедший год совместными усилиями международного сообщества и временного правительства Афганистана удалось не допустить масштабного потока беженцев, общественный порядок и ситуация с безопасностью изменились в лучшую сторону, продвигается мирное восстановление, стабилизация ситуации укрепляется, и Китай
позитивно это оценивает.
"С другой стороны, экономическая ситуация в Афганистане по-прежнему тяжёлая, угроза терроризма далека от устранения, а государственное управление нуждается в совершенствовании, Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению", – указали в ведомстве.
Вместе с тем отмечается, что Китай на протяжении длительного периода времени активно поддерживал мирное восстановление Афганистана, а деловое сотрудничество Пекина
и Кабула
принесло ощутимую пользу народам двух стран.
"Мы готовы продолжать укреплять деловое сотрудничество с Афганистаном в таких областях, как торговля и экономика, связь, сельское хозяйство и энергетика", - указали в МИД.
Пекин, добавили в министерстве, обратил внимание на то, что временное правительство Афганистана заявило о своей приверженности созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов.
"Китай поддерживает инвестиции и бизнес китайских предприятий в Афганистане, когда это позволяет ситуация с безопасностью, и продолжает продвигать соответствующие проекты в Афганистане", - добавили в МИД.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы* взяли власть.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность