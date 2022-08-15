https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809584027.html

Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном

Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном - РИА Новости, 15.08.2022

Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Афганистаном

Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T05:46

2022-08-15T05:46

2022-08-15T05:53

в мире

афганистан

кабул (город)

китай

мид кнр

оон

талибан

мохаммад хасан ахунд

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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и энергетике, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле."Год назад США в спешке вывели свои войска из Афганистана, оставив афганскому народу хаос, но в то же время афганский народ также получил историческую возможность взять в свои руки будущее и судьбу страны", - заявили в МИД Китая.В ведомстве отметили, что за прошедший год совместными усилиями международного сообщества и временного правительства Афганистана удалось не допустить масштабного потока беженцев, общественный порядок и ситуация с безопасностью изменились в лучшую сторону, продвигается мирное восстановление, стабилизация ситуации укрепляется, и Китай позитивно это оценивает."С другой стороны, экономическая ситуация в Афганистане по-прежнему тяжёлая, угроза терроризма далека от устранения, а государственное управление нуждается в совершенствовании, Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению", – указали в ведомстве.Вместе с тем отмечается, что Китай на протяжении длительного периода времени активно поддерживал мирное восстановление Афганистана, а деловое сотрудничество Пекина и Кабула принесло ощутимую пользу народам двух стран."Мы готовы продолжать укреплять деловое сотрудничество с Афганистаном в таких областях, как торговля и экономика, связь, сельское хозяйство и энергетика", - указали в МИД.Пекин, добавили в министерстве, обратил внимание на то, что временное правительство Афганистана заявило о своей приверженности созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов."Китай поддерживает инвестиции и бизнес китайских предприятий в Афганистане, когда это позволяет ситуация с безопасностью, и продолжает продвигать соответствующие проекты в Афганистане", - добавили в МИД.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы* взяли власть.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/afganistan-1805121910.html

https://ria.ru/20220720/gumpomosch-1803881402.html

афганистан

кабул (город)

китай

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в мире, афганистан, кабул (город), китай, мид кнр, оон, талибан, мохаммад хасан ахунд