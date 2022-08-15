https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809513157.html

Нам нужна победа в экономической войне

Нам нужна победа в экономической войне - РИА Новости, 15.08.2022

Нам нужна победа в экономической войне

Этим летом в Москве не протолкнуться в кафе и ресторанах. Официанты сбиваются с ног. Люди приходят завтракать, обедать, пить коктейли, ужинать, слушать джаз,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:01

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Этим летом в Москве не протолкнуться в кафе и ресторанах. Официанты сбиваются с ног. Люди приходят завтракать, обедать, пить коктейли, ужинать, слушать джаз, рэгги и этно-соул-фанк (не спрашивайте меня, что это такое), танцевать, а потом опять завтракать. Похожая картина и в других российских городах. В Питере — ну там вообще... "в Питере — пить".А как же мобилизация, возмутятся многие. Патриотично ли танцевать и пить капучино на веранде в разгар спецоперации? Но лично мне кажется, что глобальное противостояние, идущее сегодня, в которое мы все — хочешь не хочешь — вовлечены, разворачивается на многих фронтах. И один из важнейших — это фронт экономический.Именно здоровая экономика обеспечивает устойчивость государства, стабильное развитие общества. У нас много памятников героям Великой Отечественной, вот только жаль, что нету памятника товарищу Берии, организовавшему немыслимую по масштабам эвакуацию производств на восток. Это была грандиозная перестройка всего промпроизводства страны. Сорвалась бы она, и Советскому Союзу нечем было бы воевать. Гражданам негде было бы работать, нечего было бы есть. Встали бы заводы. Все рухнуло бы еще до прихода гитлеровских орд. Так работает экономика.Битком набитые кафе и сочинские пляжи — это хорошие новости с фронта мировой экономической войны. Но есть и плохие. Собрать школьника в школу в этом году стоит минимум на 15 процентов дороже, чем в прошлом. Цифры различаются по регионам, но в среднем где-то от 13,5 тысячи. Это много. Это практически один МРОТ. А если школьников в семье двое?Производители лепечут те самые оправдания, которые мы уже знаем наизусть: логистика, пандемия, санкции, импорт подорожал. Ладно, мы все поняли. Прогуляемся по большому сетевому магазину. По многим позициям прямо видно, как и сеть, и производители, стиснув зубы, пытаются держать цены. Рюкзаки с прошлого года практически не подорожали, самые простые кроссовки (Китай — наше все) выросли в цене процентов на десять — не больше.Тетради по 48 листов — самые ходовые для старшеклассников — можно найти практически по прошлогодним ценам. А вот тетрадки по 12 листов (здравствуй, школа, — новый год) стоят в четыре раза дороже, чем в прошлом августе. В четыре, Карл! Восемь рублей вместо двух. Это не спекуляция? А как еще это назвать?Деревянная линейка, старая знакомая отечественного производства, та самая, которой мы фехтовали на перемене, изображая трех мушкетеров, стоит вполне вменяемые 17 рублей. А рядом ее брат, деревянный треугольник, сработанный на том же самом заводе, продается за 75 рублей. Это, вообще, что?У нас есть базовые продукты питания, цены на которые контролируются государством. Наверное, есть смысл установить такую же планку для школьных товаров, причем сделать это побыстрее. Тетрадки там, рюкзаки, пеналы, дневники, треугольники эти, будь они неладны.Что касается школьной формы, то, вообще, большой вопрос, зачем она нужна. С этой же подготовкой к школе что обидно? На дворе август, сезон распродаж, большие магазины отдают одежду чуть ли не даром. А родители вынуждены таскаться по специализированным магазинам, где, совсем потеряв берега, от них требуют по несколько тысяч за пару нарядной обуви, за "форменные" жилетку, рубашку или платье.Может, школьным администрациями как-то поумерить свой пыл с этой формой? Реально непонятно, зачем она нужна. Приподнять отечественного производителя? Ну тогда надо производителям запретить спекулировать. А то, воля ваша, цены кусаются. Причем ведь пройдет пара месяцев, и те же самые "форменные" платья и рубашки будут отдавать с огромными скидками, а никто их и брать-то не будет.Перед 1 сентября мы имеем сезонный ажиотажный спрос типа того, что устраивают на Западе на Рождество. Тут, конечно, и родителям тоже надо включать голову. Очень часто желание, чтобы у деточки были самые большие банты и самый пышный букет на 1 сентября перевешивает все здравые соображения. Иногда ради бантов даже в кредиты влезают.Хотелось бы, чтоб всего этого было поменьше. Ребенок — не сумка от Prada, не стоит так уж бурно хвастаться его внешним видом. Банты помнутся к вечеру, букет засохнет, а за потребление напоказ придется потом расплачиваться месяцами.Вообще, школа — это не место для демонстративного потребления. Наша школа свободна от пропаганды всяческих половых извращений, и это отлично. Было бы здорово, если бы и потребительские извращения сюда не допускались. Хорошо бы детям подольше жить в своем детском мире и не париться на тему того, что сколько стоит.Постепенно люди начинают осознавать бессмысленность роскошных выпускных вечеров, огромных букетов, каких-то подарков школьной администрации, подозрительно напоминающих взятки. Во время коронавирусных локдаунов отменили вообще все выпускные, и, надо сказать, никто от этого не умер. Многие родители тогда вздохнули с облегчением.Сегодня во многих школах возникла прекрасная мода: вместо традиционного букета учителю переводить деньги на благотворительность. Хорошо бы что-нибудь такое придумать и с выпускными, а то эта дурацкая мода даже до детсадов добралась.И да, еще одна вечная первосентябрьская тема. Поборы. "На парты", "на окна", "на подарки". Вы не поверите, но у родителей со стажем насчет поборов есть один простой лайфхак. Сейчас я им поделюсь.Только замечу, что многие проблемы нашей школы находятся в головах у родителей. Их можно понять, они волнуются за ребенка. Как сделать так, чтобы его не обижали? Бродят по школе мамы и папы, а в глазах у них немой вопрос: кому и сколько бы заплатить, чтобы у деточки все было хорошо? Конечно, больше всего нервов в первом классе или при переводе ребенка в другую школу.Это естественное волнение, просто не надо его монетизировать. Главный родительский лайфхак: поборы в школе можно не платить. Вообще. Ни на парты, ни на окна, ни на подарки. Естественно, если ребенок идет с одноклассниками в театр или музей, родители покупают ему билет. Если дети идут компанией в кафе или кино, каждый платит за себя. А поборы платить не надо. Они незаконны, они бессмысленны, на них наживается бог знает кто.Помнится, последняя переписка на эту тему с представительницей родительского комитета состоялась у меня несколько лет назад и выглядела так: "Будете платить пять тысяч? — Не буду. — Почему? — Денег нет". И все. Как отрезало.Все эти страхи — ох, что будет с моей деточкой? — они просто в наших головах. С деточкой ничего не будет. Для пущей надежности родители, не желающие платить, могут созвониться, объединиться и вместе заявить свою позицию. Вы удивитесь, насколько больше будет таких людей, чем тех, кто искренне хочет отдавать свои деньги неизвестно кому неизвестно зачем. Мы в нашей школе все это проходили.А в целом, мне кажется, в сегодняшней школе детям живется куда легче, веселее и свободнее, чем в советские времена. Да и в целом, откровенно говоря, мы еще никогда не жили так хорошо. Попаданец из 1970-х, увидев современную Москву или Питер, упал бы в обморок от восторга.Даже жаль, что практика внешних сношений заставит нас принять симметричные меры, если ополоумевшие европейские партнеры все-таки опустят железный занавес. Пустить бы сюда этих дураков хоть на недельку без виз — показать, как живет Россия. Здесь они увидели бы, какой могла бы стать их Европа.Причем удивительно, что все это процветание достигается на фоне невиданных в истории антироссийских санкций. Мы фантастически справляемся, на самом деле. С марта можно видеть, как стремительно расшиваются узкие места и не допускаются дефициты. Только взлетит цена на писчую бумагу, парацетамол или предметы женской гигиены, как раз — и моментально находятся какие-то новые производители, налаживаются поставки, ушлые бизнесмены лихо расторговываются, а покупатели берут товар по старым ценам, и никакой паники нет и в помине.Парадоксальная вещь, на самом деле. В странах, устроивших санкции и организовавших прямое ограбление России, перебои сегодня то с тем, то с другим. Лекарства, предметы женской гигиены, детское питание — всего не хватает. Очереди, дефициты, пустые полки, "по две штуки в одни руки" — вот новая нормальность бывшего "золотого миллиарда". А в России ничего такого. Вот еще в сфере школьных товаров подтянемся, и все будет совсем хорошо.Победа в экономической войне нужна не просто для улучшения жизни наших граждан. Она необходима, чтобы привлечь к нам сердца миллионов новых людей. Нам нужно российское экономическое чудо, сияющая витрина нашего суверенитета. Без этого что проку в военных победах?А так на освобожденные земли Донбасса каждый день едут вереницы автомобилей с Западной Украины. Везут детей, родных, переезжают со всеми вещами. Людей толкает простой инстинкт: там, где Россия, там жить хорошо.Возможно, спустя много лет после окончания СВО поставят у нас скромный памятник российскому менеджеру среднего звена — специалисту по закупкам, по логистике. Будет стоять он — взъерошенный, невыспавшийся, в мятой рубашке, с двумя телефонами в руках и ноутбуком под мышкой — незаметный герой мировой экономической войны, боец невидимого фронта.

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

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https://ria.ru/20220710/sssr-1801493676.html

https://ria.ru/20220723/shkola-1804488930.html

https://sn.ria.ru/20220601/kem_stat-1792304353.html

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колумнисты - авторы, россия, день знаний, европа, санкции, реакция на санкции, школа, дети, образование - общество