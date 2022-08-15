Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/dtp-1809868468.html
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком - РИА Новости, 15.08.2022
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком
Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:54
2022-08-15T22:54
происшествия
авто
москва
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938458_0:24:3083:1758_1920x0_80_0_0_e7e443c038fc775f9d8ef0edfe6794f4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В Прибрежном проезде водитель такси при повороте налево не уступил BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок. Женщина и ребенок, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.Уточняется, прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.
https://ria.ru/20220815/dtp-1809573827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938458_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_2af89a882745bf050159d8056de2b328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ДТП
22:54 15.08.2022
 
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком

На севере Москвы такси вылетело от удара на тротуар и сбило женщину с ребенком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге в Москве
Автомобиль на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль на дороге в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В Прибрежном проезде водитель такси при повороте налево не уступил BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок. Женщина и ребенок, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.
Уточняется, прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
00:04
Стали известны регионы с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими
 
ПроисшествияАвтоМоскваДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала