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На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком - РИА Новости, 15.08.2022
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком
Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:54
2022-08-15T22:54
2022-08-15T22:54
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В Прибрежном проезде водитель такси при повороте налево не уступил BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок. Женщина и ребенок, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.Уточняется, прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.
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происшествия, авто, москва, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ДТП
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком
На севере Москвы такси вылетело от удара на тротуар и сбило женщину с ребенком