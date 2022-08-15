https://ria.ru/20220815/dtp-1809868468.html

На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком

На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком - РИА Новости, 15.08.2022

На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком

Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:54

2022-08-15T22:54

2022-08-15T22:54

происшествия

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москва

дтп

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль такси после столкновения сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы, они госпитализированы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."В Прибрежном проезде водитель такси при повороте налево не уступил BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок. Женщина и ребенок, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.Уточняется, прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

https://ria.ru/20220815/dtp-1809573827.html

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происшествия, авто, москва, дтп