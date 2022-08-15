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СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом - РИА Новости, 15.08.2022
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СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом
СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом - РИА Новости, 15.08.2022
СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши из-за ДТП под Саратовом,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:06
2022-08-15T19:06
происшествия
энгельсский район
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши из-за ДТП под Саратовом, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, в ночное время 15 августа 16-летний юноша, управляя автомобилем "Ока", двигался по направлению к поселку Межевой Энгельсского района совместно с 12-летним знакомым, который находился на переднем пассажирском кресле. Юноша не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак, в результате чего автомобиль перевернулся, и 12-летний подросток вылетел через лобовое стекло автомобиля и оказался на обочине дороги. От полученных травм мальчик скончался. Установлено, что подозреваемый не имел права управлять автомобилем.Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним, по результатам будет внесено соответствующее представление. Проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, энгельсский район
Происшествия, Энгельсский район
19:06 15.08.2022
 
СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом

СК возбудил дело против 16-летнего подростка после гибели ребенка в ДТП в Энгельсе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши из-за ДТП под Саратовом, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ.
"По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Энгельса, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате которых погиб 12-летний мальчик (п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночное время 15 августа 16-летний юноша, управляя автомобилем "Ока", двигался по направлению к поселку Межевой Энгельсского района совместно с 12-летним знакомым, который находился на переднем пассажирском кресле. Юноша не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак, в результате чего автомобиль перевернулся, и 12-летний подросток вылетел через лобовое стекло автомобиля и оказался на обочине дороги. От полученных травм мальчик скончался. Установлено, что подозреваемый не имел права управлять автомобилем.
Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним, по результатам будет внесено соответствующее представление. Проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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