https://ria.ru/20220815/dtp-1809826234.html

СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом

СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом - РИА Новости, 15.08.2022

СК завел уголовное дело после гибели ребенка в ДТП под Саратовом

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши из-за ДТП под Саратовом,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:06

2022-08-15T19:06

2022-08-15T19:06

происшествия

энгельсский район

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши из-за ДТП под Саратовом, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, в ночное время 15 августа 16-летний юноша, управляя автомобилем "Ока", двигался по направлению к поселку Межевой Энгельсского района совместно с 12-летним знакомым, который находился на переднем пассажирском кресле. Юноша не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак, в результате чего автомобиль перевернулся, и 12-летний подросток вылетел через лобовое стекло автомобиля и оказался на обочине дороги. От полученных травм мальчик скончался. Установлено, что подозреваемый не имел права управлять автомобилем.Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним, по результатам будет внесено соответствующее представление. Проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809741020.html

энгельсский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, энгельсский район