https://ria.ru/20220815/dsnv-1809591075.html

Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ

Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ - РИА Новости, 15.08.2022

Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ

Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:21

2022-08-15T08:21

2022-08-15T09:11

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андрей белоусов

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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на высшем уровне продолжится, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.При этом он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.Замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов отмечал, что "реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами", которые Москва могла бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент, по его словам, Москва таких сигналов не получает.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>

https://ria.ru/20220815/snv-1809590263.html

https://ria.ru/20220802/aukus-1806809060.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, оон, москва, андрей белоусов, джо байден