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Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ - РИА Новости, 15.08.2022
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Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ
Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ - РИА Новости, 15.08.2022
Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ
Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:21
2022-08-15T09:11
в мире
россия
сша
оон
москва
андрей белоусов
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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на высшем уровне продолжится, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.При этом он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.Замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов отмечал, что "реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами", которые Москва могла бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент, по его словам, Москва таких сигналов не получает.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена &gt;&gt;
https://ria.ru/20220815/snv-1809590263.html
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в мире, россия, сша, оон, москва, андрей белоусов, джо байден
В мире, Россия, США, ООН, Москва, Андрей Белоусов, Джо Байден
08:21 15.08.2022 (обновлено: 09:11 15.08.2022)
 
Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ

Глава конференции ДНЯО считает, что в 2026 году Россия и США могут остаться без ДСНВ

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на высшем уровне продолжится, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.
"Если ситуация, в которой мы сегодня живем, продолжится… ситуация, при которой… нет контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, то да, мы можем столкнуться с такой ситуацией", - заявил Злаувинен, отвечая на вопрос о том, насколько велик риск того, что в 2026 году мир останется без договора по СНВ и без какого-либо нового договора на его смену.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:13
Глава конференции ДНЯО надеется на возобновление переговоров по СНВ
При этом он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.
Замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов отмечал, что "реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами", которые Москва могла бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент, по его словам, Москва таких сигналов не получает.
Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 23:28
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
 
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