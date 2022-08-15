08:21 15.08.2022 (обновлено: 09:11 15.08.2022)
Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ
Глава конференции ДНЯО считает, что в 2026 году Россия и США могут остаться без ДСНВ
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия и США могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году, если нынешняя ситуация с отсутствием контактов на высшем уровне продолжится, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.
"Если ситуация, в которой мы сегодня живем, продолжится… ситуация, при которой… нет контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, то да, мы можем столкнуться с такой ситуацией", - заявил Злаувинен, отвечая на вопрос о том, насколько велик риск того, что в 2026 году мир останется без договора по СНВ и без какого-либо нового договора на его смену.
При этом он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.
Замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов отмечал, что "реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами", которые Москва могла бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент, по его словам, Москва таких сигналов не получает.