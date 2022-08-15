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В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей

В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей - РИА Новости, 15.08.2022

В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей

Метеорологическая служба Великобритании объявила "желтый" уровень опасности из-за проливных дождей, ожидающихся на территории почти всей страны после аномальной РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:48

2022-08-15T15:48

2022-08-15T15:48

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Метеорологическая служба Великобритании объявила "желтый" уровень опасности из-за проливных дождей, ожидающихся на территории почти всей страны после аномальной жары, существует риск наводнений."Сильные ливни с грозой двигаются на восток по Великобритании, предупреждение о грозе распространяется на всю Великобританию", - сообщило ведомство в Twitter.Метеорологи предупредили о "небольшой вероятности" наводнений, ударов молний, града или сильного ветра.Кроме того, представитель метеорологической службы сообщил накануне газете Telegraph, что после аномальной жары и засухи земля не сможет быстро впитать влагу, что приведет к образованию на поверхности потоков воды. В результате в некоторых регионах риск наводнений значительно возрастает.Он также предупредил о небольшом риске сухих гроз, когда капли дождя испаряются в воздухе и молния может ударить в сухую землю. В этом случае значительно возрастает опасность возникновения пожаров.По информации газеты Daily Mail, в минувшее воскресенье из-за проливных дождей в Шотландии затопило один из супермаркетов Tesco и кинотеатр Vue Cinema.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.На прошлой неделе британские метеорологи объявили "оранжевый" уровень опасности в связи с новой волной жары.

https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

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