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В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей
В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей - РИА Новости, 15.08.2022
В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей
Метеорологическая служба Великобритании объявила "желтый" уровень опасности из-за проливных дождей, ожидающихся на территории почти всей страны после аномальной РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:48
2022-08-15T15:48
2022-08-15T15:48
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Метеорологическая служба Великобритании объявила "желтый" уровень опасности из-за проливных дождей, ожидающихся на территории почти всей страны после аномальной жары, существует риск наводнений."Сильные ливни с грозой двигаются на восток по Великобритании, предупреждение о грозе распространяется на всю Великобританию", - сообщило ведомство в Twitter.Метеорологи предупредили о "небольшой вероятности" наводнений, ударов молний, града или сильного ветра.Кроме того, представитель метеорологической службы сообщил накануне газете Telegraph, что после аномальной жары и засухи земля не сможет быстро впитать влагу, что приведет к образованию на поверхности потоков воды. В результате в некоторых регионах риск наводнений значительно возрастает.Он также предупредил о небольшом риске сухих гроз, когда капли дождя испаряются в воздухе и молния может ударить в сухую землю. В этом случае значительно возрастает опасность возникновения пожаров.По информации газеты Daily Mail, в минувшее воскресенье из-за проливных дождей в Шотландии затопило один из супермаркетов Tesco и кинотеатр Vue Cinema.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.На прошлой неделе британские метеорологи объявили "оранжевый" уровень опасности в связи с новой волной жары.
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в мире, великобритания, шотландия, tesco
В мире, Великобритания, Шотландия, Tesco
В Британии объявили желтый уровень опасности из-за проливных дождей
Британские метеорологи предупредили о ливнях и риске наводнений после аномальной жары
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Метеорологическая служба Великобритании объявила
"желтый" уровень опасности из-за проливных дождей, ожидающихся на территории почти всей страны после аномальной жары, существует риск наводнений.
"Сильные ливни с грозой двигаются на восток по Великобритании
, предупреждение о грозе распространяется на всю Великобританию", - сообщило ведомство в Twitter.
Метеорологи предупредили о "небольшой вероятности" наводнений, ударов молний, града или сильного ветра.
Кроме того, представитель метеорологической службы сообщил накануне газете Telegraph, что после аномальной жары и засухи земля не сможет быстро впитать влагу, что приведет к образованию на поверхности потоков воды. В результате в некоторых регионах риск наводнений значительно возрастает.
Он также предупредил о небольшом риске сухих гроз, когда капли дождя испаряются в воздухе и молния может ударить в сухую землю. В этом случае значительно возрастает опасность возникновения пожаров.
По информации газеты Daily Mail, в минувшее воскресенье из-за проливных дождей в Шотландии
затопило один из супермаркетов Tesco
и кинотеатр Vue Cinema.
В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
На прошлой неделе британские метеорологи объявили "оранжевый" уровень опасности в связи с новой волной жары.