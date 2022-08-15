https://ria.ru/20220815/dorogi-1809669906.html

В Приамурье главам районов поручили определить опасные участки дорог

В Приамурье главам районов поручили определить опасные участки дорог - РИА Новости, 15.08.2022

В Приамурье главам районов поручили определить опасные участки дорог

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил главам районов определить опасные участки дорог, сообщает областное правительство. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:49

2022-08-15T12:49

2022-08-15T12:49

амурская область

общество

благовещенск

свободный

белогорск

гибдд мвд рф

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил главам районов определить опасные участки дорог, сообщает областное правительство.Глава Амурской области в понедельник провел межведомственную комиссию по безопасности дорожного движения. Там обсудили вопросы по усилению мер, направленных на снижение дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП, эффективность мер, направленных на устранение внешних факторов, влияющих на аварийность, и улучшение состояния улично-дорожной сети."Главам на своих территориях нужно провести работу по выявлению опасных участков дорог с высоким риском ДТП. Как правило, это дороги с высокой интенсивностью движения, низкой пропускной способностью, а также перекрестки, зоны остановок маршрутного транспорта. Нужно определить, где необходимо ограничить скоростной режим, запретить стоянки транспорта, и где есть возможность упорядочить движение", - поручил Орлов на комиссии.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Зеленина, в области реализуются мероприятия по обустройству уличного освещения, тротуаров, ежегодно проводятся мероприятия по ликвидации аварийно-опасных участков дорог. В текущем году завершится трехлетняя программа по обустройству и приведению их в соответствие с национальными стандартами пешеходных переходов, в том числе расположенных вблизи школ и других учебных заведений. В этом году начата работа по обустройству и освещению остановок для школьных маршрутов. На эти цели направлено более 152,4 миллиона рублей и будет оборудовано 157 остановок."Долгосрочное планирование и целевое финансирование обустройства остановок и освещения улиц показало свою эффективность. Работу эту продолжим", - отметил глава области. Губернатор также поручил распространить опыт Благовещенска по установке комплексов фиксации правонарушений и рассмотреть возможность установки камер фотовидеофиксации в Свободном, Белогорске и других крупных населённых пунктах. Министр доложил губернатору, что готовится закупка в конце года комплексов для двух перекрестков в Белогорске и одного в Свободном.По представленной информации областной Госавтоинспекции, за последние полгода на территории Приамурья зарегистрировано 481 дорожно-транспортное происшествие (снижение на 0,6%), однако отмечается рост числа пострадавших. Зеленин в свою очередь разъяснил, что основные причины ДТП - нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на "встречку", неправильный выбор дистанции, непредоставление преимущества пешеходам, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для устранения этих причин планируются усилить направление фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, заверил он.По данным профильного ведомства, на территории области размещено 135 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе на улично-дорожной сети муниципальных образований области городов Благовещенска, Белогорска, Свободный, Шимановск, Зея, Тында, Райчихинск в Тамбовском районе. На автомобильных дорогах федерального значения "Лена" и "Амур" – 30 комплексов, на региональной дорожной сети в 2021 году впервые было установлено 10 комплексов.За шесть месяцев текущего года по нарушениям ПДД, выявленным с использованием комплексов фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, вынесено более 266 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. За отчетный период трафик в местах установки комплексов вырос почти в 2,5 раза - до 22,9 миллиона проездов.Министр транспорта в докладе отметил, что высокий профилактический эффект показали комплексы на перекрестках, которые установили впервые в прошлом году. Проезд на запрещающий сигнал светофора снизился в 10 раз, выезд за стоп-линию сократился в два раза. Совместно с ГИБДД определены первоочередные места размещения допкомплексов. К ноябрю запланировано оборудование пяти перекрестков в Благовещенске, на пересечении улиц Студенческая – Игнатьевское шоссе, Амурская - Лазо, Мухина – Октябрьская, Мухина - Зейская и Театральная - Октябрьская. Также планируется установить три стационарных комплекса на региональных дорогах Благовещенск-Бибиково в районе панорамы, на 17-м километре дороги Благовещенск – Свободный, на участке 1-го километра дороги Белогорск – Новое – Ромны, заключил министр транспорта.

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https://ria.ru/20220318/stroitelstvo-1778837468.html

https://ria.ru/20220810/doroga-1808478461.html

https://ria.ru/20220724/voditeli-1804591016.html

благовещенск

свободный

белогорск

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Екатерина Зайцева

общество, благовещенск, свободный, белогорск, гибдд мвд рф, василий орлов (губернатор)