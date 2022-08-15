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В Сочи блогер кормит бездомных животных с помощью "Машинки добра"
В Сочи блогер кормит бездомных животных с помощью "Машинки добра" - РИА Новости, 15.08.2022
В Сочи блогер кормит бездомных животных с помощью "Машинки добра"
Сочинский блогер Игорь Донченко рассказал, что кормит бездомных животных с помощью автоматической машинки, которая оснащена одновременно блюдцем и видеокамерой, РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:03
2022-08-15T19:03
2022-08-15T20:17
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животные
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СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Сочинский блогер Игорь Донченко рассказал, что кормит бездомных животных с помощью автоматической машинки, которая оснащена одновременно блюдцем и видеокамерой, чтобы привлечь внимание общества к проблеме безнадзорных питомцев.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, в которой бездомные животные едят корм, который им "предлагает" радиоуправляемая машина. Пользователи рассказывали, что акцию под названием "Машинка добра" организовал местный житель, чтобы таким образом накормить уличных животных, которые пугаются людей."Раньше развозил людям конфеты, шоколадки. Смотрели, как люди отреагируют на доброе дело. После этого я попробовал выбрать тематику бездомных животных, чтобы общество обратило внимание. Я понимал, что это хайп, способный принести обществу добро", — сказал Донченко РИА Новости.По его словам, "робота" он приобрел в магазине, оснастив его блюдцем и камерой. В настоящее время блогер готовится к новой акции "Твори добро".
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/koshki-1808907732.html
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общество, сочи, животные, бездомные животные
Хорошие новости, Общество, Сочи, Животные, бездомные животные
19:03 15.08.2022 (обновлено: 20:17 15.08.2022)
В Сочи блогер кормит бездомных животных с помощью "Машинки добра"
В Сочи Донченко начал акцию "Машинка добра", чтобы привлечь внимание к бездомным питомцам
СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Сочинский блогер Игорь Донченко рассказал, что кормит бездомных животных с помощью автоматической машинки, которая оснащена одновременно блюдцем и видеокамерой, чтобы привлечь внимание общества к проблеме безнадзорных питомцев.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, в которой бездомные животные едят корм, который им "предлагает" радиоуправляемая машина. Пользователи рассказывали, что акцию под названием "Машинка добра"
организовал местный житель, чтобы таким образом накормить уличных животных, которые пугаются людей.
"Раньше развозил людям конфеты, шоколадки. Смотрели, как люди отреагируют на доброе дело. После этого я попробовал выбрать тематику бездомных животных, чтобы общество обратило внимание. Я понимал, что это хайп, способный принести обществу добро", — сказал Донченко РИА Новости.
По его словам, "робота" он приобрел в магазине, оснастив его блюдцем и камерой. В настоящее время блогер готовится к новой акции "Твори добро".