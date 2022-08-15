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В ДНР не менее семи человек погибли из-за обстрелов ВСУ

В ДНР не менее семи человек погибли из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

В ДНР не менее семи человек погибли из-за обстрелов ВСУ

Семь человек погибли, еще шестеро получили ранения за сутки из-за обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими войсками, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:50

2022-08-15T23:50

2022-08-15T23:50

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Семь человек погибли, еще шестеро получили ранения за сутки из-за обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими войсками, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По состоянию на 22.30 (время совпадает с мск - ред.) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженными формированиями Украины за 15 августа 2022 года составило 13 человек (семь погибли, шесть ранены)", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика