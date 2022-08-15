https://ria.ru/20220815/dnr-1809859579.html

Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР

Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022

Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР

Подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы, заявил в понедельник руководитель... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:35

2022-08-15T21:35

2022-08-15T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

славянск

вооруженные силы украины

авдеевка

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Также, по его словам, в Артемовске боевики националистических батальонов в школе № 7 (улица Кузнечная) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась.Кроме того, в Николаевке в детском саду №1 (улица Вице-адмирала Синецкого) размещены украинские военные, в непосредственной близости к дошкольному учреждению оборудованы позиции артиллерии."В Славянске в школе № 8 (улица Торская) украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве "живого щита", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220809/devochka-1808222040.html

донецкая народная республика

артемовск

славянск

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, артемовск, славянск, вооруженные силы украины, авдеевка