Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР
Минобороны: подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Донецкой Народной Республике: в Авдеевке в детском саду № 10 (улица Коммунальная) дислоцированы подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, при этом подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сообщил Мизинцев.
Также, по его словам, в Артемовске боевики националистических батальонов в школе № 7 (улица Кузнечная) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась.
Кроме того, в Николаевке в детском саду №1 (улица Вице-адмирала Синецкого) размещены украинские военные, в непосредственной близости к дошкольному учреждению оборудованы позиции артиллерии.
"В Славянске в школе № 8 (улица Торская) украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве "живого щита", - заявил генерал.