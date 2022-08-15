Рейтинг@Mail.ru
Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/dnr-1809859579.html
Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР
Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022
Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР
Подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы, заявил в понедельник руководитель... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:35
2022-08-15T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
славянск
вооруженные силы украины
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14b37bb4bd740f24606907d2a45ceba4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Также, по его словам, в Артемовске боевики националистических батальонов в школе № 7 (улица Кузнечная) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась.Кроме того, в Николаевке в детском саду №1 (улица Вице-адмирала Синецкого) размещены украинские военные, в непосредственной близости к дошкольному учреждению оборудованы позиции артиллерии."В Славянске в школе № 8 (улица Торская) украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве "живого щита", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220809/devochka-1808222040.html
донецкая народная республика
артемовск
славянск
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203030_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_24994fc1ecaaf2c9f0c979eb900df551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, артемовск, славянск, вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Славянск, Вооруженные силы Украины, Авдеевка
21:35 15.08.2022
 
Подразделения украинских войск разместились в детсаду в ДНР

Минобороны: подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Донецкой Народной Республике: в Авдеевке в детском саду № 10 (улица Коммунальная) дислоцированы подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, при этом подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сообщил Мизинцев.
Также, по его словам, в Артемовске боевики националистических батальонов в школе № 7 (улица Кузнечная) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась.
Кроме того, в Николаевке в детском саду №1 (улица Вице-адмирала Синецкого) размещены украинские военные, в непосредственной близости к дошкольному учреждению оборудованы позиции артиллерии.
Славянске в школе № 8 (улица Торская) украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве "живого щита", - заявил генерал.
Юная писательница из Донбасса Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 09:55Специальная военная операция на Украине
Девочка из Луганска призвала Amnesty International защитить детей Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСлавянскВооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала