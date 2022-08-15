https://ria.ru/20220815/diagnostika-1809588170.html
В Москве начали внедрять искусственный интеллект для диагностики болезней
В Москве начали внедрять искусственный интеллект для диагностики болезней - РИА Новости, 15.08.2022
В Москве начали внедрять искусственный интеллект для диагностики болезней
Пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований начался в Москве, врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:51
2022-08-15T07:51
2022-08-15T07:52
общество
технологии
москва
медицина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований начался в Москве, врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений для диагностики онкологических заболеваний, сообщается на сайте мэра столицы."В рамках московского стандарта онкологической помощи в столице действует сеть патоморфологических лабораторий, оснащенных суперсовременным оборудованием ... Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики — в двух городских онкобольницах № 1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Дополняется, что работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна как онлайн, так и постфактум, на базе данных ЕМИАС. Ими сможет воспользоваться и сам пациент, для этого биоматериал для анализа в клинику привозить не придется. При апробации сервисов будут учитывать более 60 параметров: показатели мощности, скорости обработки данных и сканирования, качество, точность и многие другие."В пилотном проекте принимают участие цифровые сервисы трех российских разработчиков. До конца этого года врачи-патоморфологи двух онкобольниц будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат проведенных при помощи данных сервисов исследований. После того как апробация будет завершена, лучший из трех сервисов будет внедрен во все московские онкологические больницы", - добавляются в сообщении слова Раковой.Уточняется, что в перспективе благодаря хранению цифровых копий биоматериалов планируется создать крупнейший банк данных и на его основе обучить нейросети для помощи в патоморфологических исследованиях.
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общество, технологии, москва, медицина
Общество, Технологии, Москва, Медицина
07:51 15.08.2022 (обновлено: 07:52 15.08.2022)
В Москве начали внедрять искусственный интеллект для диагностики болезней
В Москве начали внедрять искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований начался в Москве, врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений для диагностики онкологических заболеваний, сообщается
на сайте мэра столицы.
"В рамках московского стандарта онкологической помощи в столице действует сеть патоморфологических лабораторий, оснащенных суперсовременным оборудованием ... Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики — в двух городских онкобольницах № 1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Дополняется, что работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна как онлайн, так и постфактум, на базе данных ЕМИАС. Ими сможет воспользоваться и сам пациент, для этого биоматериал для анализа в клинику привозить не придется. При апробации сервисов будут учитывать более 60 параметров: показатели мощности, скорости обработки данных и сканирования, качество, точность и многие другие.
"В пилотном проекте принимают участие цифровые сервисы трех российских разработчиков. До конца этого года врачи-патоморфологи двух онкобольниц будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат проведенных при помощи данных сервисов исследований. После того как апробация будет завершена, лучший из трех сервисов будет внедрен во все московские онкологические больницы", - добавляются в сообщении слова Раковой.
Уточняется, что в перспективе благодаря хранению цифровых копий биоматериалов планируется создать крупнейший банк данных и на его основе обучить нейросети для помощи в патоморфологических исследованиях.