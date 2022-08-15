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Пермские волонтеры заявили, что осматривали колодец, где нашли тело девочки - РИА Новости, 15.08.2022
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Пермские волонтеры заявили, что осматривали колодец, где нашли тело девочки
Пермские волонтеры заявили, что осматривали колодец, где нашли тело девочки - РИА Новости, 15.08.2022
Пермские волонтеры заявили, что осматривали колодец, где нашли тело девочки
Волонтеры несколько раз осматривали место с колодцем в пермском поселке, где впоследствии было найдено тело пропавшей шестилетней девочки, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:35
2022-08-15T10:45
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Волонтеры несколько раз осматривали место с колодцем в пермском поселке, где впоследствии было найдено тело пропавшей шестилетней девочки, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда волонтер Ксения Макарова.Она уточнила, что их поисковый отряд первым прибыл на место происшествия.Шестилетняя девочка ушла в магазин из дома в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в Пермском крае вечером 12 августа. У неё с собой была мягкая игрушка - Хагги Вагги синего цвета (персонаж хоррор-игры Poppy Playtime). После этого родные девочку больше не видели. Более двух суток ее искали правоохранители и волонтеры – более 600 человек. Тело ребенка было найдено в ночь на 15 августа в пожарном колодце с водой в посёлке Верхнечусовские Городки. По данным следователей, недалеко от этого места девочку последний раз видели свидетели. В соцсетях жители писали, что колодец расположен за магазином, в который она отправилась, тело туда могли подбросить.Региональное следственное управление СК РФ расследует дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Информацию о возможном криминальном характере смерти ребенка в ведомстве пока не комментируют."Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели ребенка", — проинформировали в СУСК.
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
10:35 15.08.2022 (обновлено: 10:45 15.08.2022)
 
Пермские волонтеры заявили, что осматривали колодец, где нашли тело девочки

Волонтер: колодец, где нашли тело пропавшей в Пермском крае девочки, осмотрели ранее

© Фото : СУСК России по Пермскому краюПоиски пропавшей девочки в Чусовском городском округе Пермского края
Поиски пропавшей девочки в Чусовском городском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : СУСК России по Пермскому краю
Поиски пропавшей девочки в Чусовском городском округе Пермского края
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Волонтеры несколько раз осматривали место с колодцем в пермском поселке, где впоследствии было найдено тело пропавшей шестилетней девочки, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда волонтер Ксения Макарова.
"Конечно, это место волонтеры прочесывали, раз все длилось три дня. Мы все колодцы, все, что можно, просмотрели. И не один раз", — рассказала Макарова.
Она уточнила, что их поисковый отряд первым прибыл на место происшествия.
Шестилетняя девочка ушла в магазин из дома в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в Пермском крае вечером 12 августа. У неё с собой была мягкая игрушка - Хагги Вагги синего цвета (персонаж хоррор-игры Poppy Playtime). После этого родные девочку больше не видели. Более двух суток ее искали правоохранители и волонтеры – более 600 человек. Тело ребенка было найдено в ночь на 15 августа в пожарном колодце с водой в посёлке Верхнечусовские Городки. По данным следователей, недалеко от этого места девочку последний раз видели свидетели. В соцсетях жители писали, что колодец расположен за магазином, в который она отправилась, тело туда могли подбросить.
Региональное следственное управление СК РФ расследует дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Информацию о возможном криминальном характере смерти ребенка в ведомстве пока не комментируют.
"Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели ребенка", — проинформировали в СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
10:17
В Воронеже нашли пропавшую девочку
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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