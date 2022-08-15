https://ria.ru/20220815/devochka-1809591787.html
В Воронеже пропала девочка
В Воронеже пропала девочка - РИА Новости, 15.08.2022
В Воронеже пропала девочка
Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36". РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:29
2022-08-15T08:29
2022-08-15T08:31
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36"."Внимание! Пропал ребенок 10 лет", - говорится в сообщении.Согласно ориентировке, девочка пропала в воскресенье на улице Карла Маркса в Воронеже. Поисковики просят помощи добровольцев для патрулирования районов города.
https://ria.ru/20220703/rebenok-1799896625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
08:29 15.08.2022 (обновлено: 08:31 15.08.2022)
В Воронеже пропала девочка
Спасательный центр "Регион 36" ведет поиски пропавшей в Воронеже десятилетней девочки