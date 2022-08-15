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В Воронеже пропала девочка - РИА Новости, 15.08.2022
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В Воронеже пропала девочка
В Воронеже пропала девочка - РИА Новости, 15.08.2022
В Воронеже пропала девочка
Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36". РИА Новости, 15.08.2022
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36"."Внимание! Пропал ребенок 10 лет", - говорится в сообщении.Согласно ориентировке, девочка пропала в воскресенье на улице Карла Маркса в Воронеже. Поисковики просят помощи добровольцев для патрулирования районов города.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
08:29 15.08.2022 (обновлено: 08:31 15.08.2022)
 
В Воронеже пропала девочка

Спасательный центр "Регион 36" ведет поиски пропавшей в Воронеже десятилетней девочки

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36".
"Внимание! Пропал ребенок 10 лет", - говорится в сообщении.
Согласно ориентировке, девочка пропала в воскресенье на улице Карла Маркса в Воронеже. Поисковики просят помощи добровольцев для патрулирования районов города.
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