https://ria.ru/20220815/devochka-1809591787.html

В Воронеже пропала девочка

В Воронеже пропала девочка - РИА Новости, 15.08.2022

В Воронеже пропала девочка

Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36". РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:29

2022-08-15T08:29

2022-08-15T08:31

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Поиски десятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, ведутся в Воронеже, сообщает поисково-спасательный центр "Регион 36"."Внимание! Пропал ребенок 10 лет", - говорится в сообщении.Согласно ориентировке, девочка пропала в воскресенье на улице Карла Маркса в Воронеже. Поисковики просят помощи добровольцев для патрулирования районов города.

https://ria.ru/20220703/rebenok-1799896625.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж