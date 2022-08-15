https://ria.ru/20220815/deripaska-1809631049.html
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta* - РИА Новости, 15.08.2022
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:17
2022-08-15T11:17
2022-08-15T11:40
россия
олег дерипаска
meta (метавселенная)
олег тиньков
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края."Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc.*, ответчик — Тиньков Олег Юрьевич", — говорится в картотеке.Судебное заседание назначено на 16 августа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег дерипаска, meta (метавселенная), олег тиньков, происшествия, краснодарский край
Россия, Олег Дерипаска, Meta (метавселенная), Олег Тиньков, Происшествия, Краснодарский край
11:17 15.08.2022 (обновлено: 11:40 15.08.2022)
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и Meta