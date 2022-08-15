https://ria.ru/20220815/deripaska-1809631049.html

Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*

Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta* - РИА Новости, 15.08.2022

Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:17

2022-08-15T11:17

2022-08-15T11:40

россия

олег дерипаска

meta (метавселенная)

олег тиньков

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края."Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc.*, ответчик — Тиньков Олег Юрьевич", — говорится в картотеке.Судебное заседание назначено на 16 августа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, олег дерипаска, meta (метавселенная), олег тиньков, происшествия, краснодарский край