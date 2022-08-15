Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta* - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/deripaska-1809631049.html
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta* - РИА Новости, 15.08.2022
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:17
2022-08-15T11:40
россия
олег дерипаска
meta (метавселенная)
олег тиньков
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274436_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7b325af8c5ee57e7aa38717bbb5d6bb0.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края."Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc.*, ответчик — Тиньков Олег Юрьевич", — говорится в картотеке.Судебное заседание назначено на 16 августа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_195f12eecca1bf98dac6ceea92eb7149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег дерипаска, meta (метавселенная), олег тиньков, происшествия, краснодарский край
Россия, Олег Дерипаска, Meta (метавселенная), Олег Тиньков, Происшествия, Краснодарский край
11:17 15.08.2022 (обновлено: 11:40 15.08.2022)
 
Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta*

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и Meta

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*, следует из картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
"Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc.*, ответчик — Тиньков Олег Юрьевич", — говорится в картотеке.
Судебное заседание назначено на 16 августа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:57
Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина
 
РоссияОлег ДерипаскаMeta (метавселенная)Олег ТиньковПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала