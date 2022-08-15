https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html

Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло

Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло - РИА Новости, 15.08.2022

Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло

Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:05

2022-08-15T18:05

2022-08-15T18:05

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аль пачино

амедео модильяни

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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety.Известно, что продюсером фильма выступит Аль Пачино. Картина о 48 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль, не сообщается.Дебют Деппа-режиссера состоялся в 1997 году. Его фильм "Храбрец", в котором главную роль сыграл сам Депп, был показан на Каннском кинофестивале, но заслужил сдержанные оценки критиков.Издание называет новый проект актера попыткой перезапустить карьеру после скандального процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою бывшую супругу Эмбер Херд.

https://ria.ru/20220805/depp-1807430285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, аль пачино, амедео модильяни, кино и сериалы