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Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло - РИА Новости, 15.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло - РИА Новости, 15.08.2022
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло
Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:05
2022-08-15T18:05
культура
новости культуры
аль пачино
амедео модильяни
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety.Известно, что продюсером фильма выступит Аль Пачино. Картина о 48 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль, не сообщается.Дебют Деппа-режиссера состоялся в 1997 году. Его фильм "Храбрец", в котором главную роль сыграл сам Депп, был показан на Каннском кинофестивале, но заслужил сдержанные оценки критиков.Издание называет новый проект актера попыткой перезапустить карьеру после скандального процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою бывшую супругу Эмбер Херд.
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новости культуры, аль пачино, амедео модильяни, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Аль Пачино, Амедео Модильяни, Кино и сериалы
18:05 15.08.2022
 
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло

Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять фильм о Модильяни

© AP Photo / Jim Watson/PoolАктер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Jim Watson/Pool
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety.
Известно, что продюсером фильма выступит Аль Пачино. Картина о 48 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль, не сообщается.
Дебют Деппа-режиссера состоялся в 1997 году. Его фильм "Храбрец", в котором главную роль сыграл сам Депп, был показан на Каннском кинофестивале, но заслужил сдержанные оценки критиков.
Издание называет новый проект актера попыткой перезапустить карьеру после скандального процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою бывшую супругу Эмбер Херд.
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 11:35Шоубиз
Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного
 
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