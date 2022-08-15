https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло - РИА Новости, 15.08.2022
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло
Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:05
2022-08-15T18:05
2022-08-15T18:05
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аль пачино
амедео модильяни
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety.Известно, что продюсером фильма выступит Аль Пачино. Картина о 48 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль, не сообщается.Дебют Деппа-режиссера состоялся в 1997 году. Его фильм "Храбрец", в котором главную роль сыграл сам Депп, был показан на Каннском кинофестивале, но заслужил сдержанные оценки критиков.Издание называет новый проект актера попыткой перезапустить карьеру после скандального процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою бывшую супругу Эмбер Херд.
https://ria.ru/20220805/depp-1807430285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, аль пачино, амедео модильяни, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Аль Пачино, Амедео Модильяни, Кино и сериалы
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять фильм о Модильяни
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло, чтобы снять биографический фильм "Модильяни", сообщает издание Variety.
Известно, что продюсером фильма выступит Аль Пачино. Картина о 48 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль, не сообщается.
Дебют Деппа-режиссера состоялся в 1997 году. Его фильм "Храбрец", в котором главную роль сыграл сам Депп, был показан на Каннском кинофестивале, но заслужил сдержанные оценки критиков.
Издание называет новый проект актера попыткой перезапустить карьеру после скандального процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою бывшую супругу Эмбер Херд.