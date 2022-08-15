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В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост - РИА Новости, 15.08.2022
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В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост
В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост - РИА Новости, 15.08.2022
В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост
Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил журналистам, что не слышал о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:10
2022-08-15T22:12
в мире
алексей гончаренко
бен уоллес
лондон
россия
украина
великобритания
крымский мост
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ООН, 15 авг - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил журналистам, что не слышал о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста."Я ничего не слышал об этом", - сказал Кариуки, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли у Лондона есть планы уничтожить мост, соединяющий Крым с остальной территорией России.
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в мире, алексей гончаренко, бен уоллес, лондон, россия, украина, великобритания, крымский мост
В мире, Алексей Гончаренко, Бен Уоллес, Лондон, Россия, Украина, Великобритания, Крымский мост
21:10 15.08.2022 (обновлено: 22:12 15.08.2022)
 
В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост

Зампостпреда Британии в ООН заявил, что не слышал о планах Лондона атаковать Крымский мост

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ООН, 15 авг - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил журналистам, что не слышал о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
"Я ничего не слышал об этом", - сказал Кариуки, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли у Лондона есть планы уничтожить мост, соединяющий Крым с остальной территорией России.
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В миреАлексей ГончаренкоБен УоллесЛондонРоссияУкраинаВеликобританияКрымский мост
 
 
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