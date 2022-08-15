https://ria.ru/20220815/britaniya-1809857311.html

В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост

В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост - РИА Новости, 15.08.2022

В Британии заявили, что не знают о "планах Лондона" атаковать Крымский мост

Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил журналистам, что не слышал о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:10

2022-08-15T21:10

2022-08-15T22:12

в мире

алексей гончаренко

бен уоллес

лондон

россия

украина

великобритания

крымский мост

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ООН, 15 авг - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил журналистам, что не слышал о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста."Я ничего не слышал об этом", - сказал Кариуки, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли у Лондона есть планы уничтожить мост, соединяющий Крым с остальной территорией России.

https://ria.ru/20220708/most-1801269440.html

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россия

украина

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в мире, алексей гончаренко, бен уоллес, лондон, россия, украина, великобритания, крымский мост