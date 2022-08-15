https://ria.ru/20220815/bratsk-1809804196.html

В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц

В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц - РИА Новости, 15.08.2022

В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц

Девочка-подросток в Братске избила двух сверстниц, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:14

2022-08-15T18:14

2022-08-15T18:14

происшествия

братск

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Девочка-подросток в Братске избила двух сверстниц, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.В Братске 15-летняя школьница избила двух сверстниц. Видео, на котором видно, как девочка бьет и пинает одну из участниц инцидента, было опубликовано в соцсетях. Вторая избитая в кадр не попала. Полицейские установили участниц конфликта, с ними проведены беседы."Прокуратура города Братска организовала проверку по поступившему сообщению об инциденте между девочками-подростками в парке "Металлург". В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Девочки поставлены на учет в органах профилактики правонарушений.

https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809741020.html

братск

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, братск, россия, иркутская область