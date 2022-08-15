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В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц
В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц - РИА Новости, 15.08.2022
В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц
Девочка-подросток в Братске избила двух сверстниц, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:14
2022-08-15T18:14
2022-08-15T18:14
происшествия
братск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Девочка-подросток в Братске избила двух сверстниц, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.В Братске 15-летняя школьница избила двух сверстниц. Видео, на котором видно, как девочка бьет и пинает одну из участниц инцидента, было опубликовано в соцсетях. Вторая избитая в кадр не попала. Полицейские установили участниц конфликта, с ними проведены беседы."Прокуратура города Братска организовала проверку по поступившему сообщению об инциденте между девочками-подростками в парке "Металлург". В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Девочки поставлены на учет в органах профилактики правонарушений.
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братск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, россия, иркутская область
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область
В Братске девочка-подросток избила двух сверстниц
Прокуратура проводит проверку после избиения девочкой-подростком двух сверстниц в Братске