В Крыму раскопали город, оставленный из-за катаклизма
© Фото : НИУ "БелГУ"Античное поселение Золотое Восточное (Сююрташ). Помещение №12 строительного комплекса №2
© Фото : НИУ "БелГУ"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Древние крепостные стены, керамическую мастерскую, зернохранилище и ряд артефактов Боспорского царства обнаружили при раскопках под Керчью археологи НИУ "БелГУ" в составе экспедиции РАН. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Археологические находки совершил отряд студентов и выпускников НИУ "БелГУ" при изучении античного памятника "Полянка" на Караларском побережье в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции.
По словам участников работ, они обнаружили часть уличной вымостки и помещение, примыкавшее к оборонительной стене поселения. Город, существовавший до V века, как полагают историки, принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство.
© Фото : НИУ "БелГУ"Северо-Восточный раскоп "Золотое Восточное" исследовался с 2010 по 2022 под руководством Супренкова А.А.
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Северо-Восточный раскоп "Золотое Восточное" исследовался с 2010 по 2022 под руководством Супренкова А.А.
© Фото : НИУ "БелГУ"
© Фото : НИУ "БелГУ"Работы по зачистке строительного коплекса №2
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Работы по зачистке строительного коплекса №2
© Фото : НИУ "БелГУ"
© Фото : НИУ "БелГУ"Лепной светильник, обнаруженный в помещении №12 (домашняя керамическая мастерская) у очага для обжига керамических изделий
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Лепной светильник, обнаруженный в помещении №12 (домашняя керамическая мастерская) у очага для обжига керамических изделий
© Фото : НИУ "БелГУ"
© Фото : НИУ "БелГУ"Фрагмент меганрской чаши, обнаруженный в помещении №12 Золотое Восточное
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Фрагмент меганрской чаши, обнаруженный в помещении №12 Золотое Восточное
© Фото : НИУ "БелГУ"
© Фото : НИУ "БелГУ"Клеймо на ручке амфоры
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Клеймо на ручке амфоры
© Фото : НИУ "БелГУ"
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Северо-Восточный раскоп "Золотое Восточное" исследовался с 2010 по 2022 под руководством Супренкова А.А.
© Фото : НИУ "БелГУ"
2 из 5
Работы по зачистке строительного коплекса №2
© Фото : НИУ "БелГУ"
3 из 5
Лепной светильник, обнаруженный в помещении №12 (домашняя керамическая мастерская) у очага для обжига керамических изделий
© Фото : НИУ "БелГУ"
4 из 5
Фрагмент меганрской чаши, обнаруженный в помещении №12 Золотое Восточное
© Фото : НИУ "БелГУ"
5 из 5
Клеймо на ручке амфоры
© Фото : НИУ "БелГУ"
"Наиболее интересный материал – найденная рядом с озером Чокрак массивная оборонительная стена шириной около 2,8 метра. Здесь было найдено много фрагментов керамики, в том числе ручки амфор с клеймами, фрагмент терракотовой статуэтки, лепная посуда", – рассказала руководитель археологического отряда НИУ "БелГУ" Елена Семичева.
Также в этом году белгородские археологи продолжили работы на памятнике "Золотое Восточное", где изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. Находки подтвердили датировку поселения III-II веками до нашей эры, сообщили ученые.
По их словам, среди находок преобладают фрагменты "мегарских" чаш, амфор и другой посуды, а также кости животных. Есть находки стеклянных и янтарных бус. Всего в ходе раскопок было исследовано 175 квадратных метров памятника.
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"Одно из помещений, вероятно, играло роль керамической мастерской на дому, о чем говорят остатки печи для обжига, несколько сырых и обожженных ткацких грузиков, практически целый лепной светильник. На интенсивную работу печи указывает обилие золистых отложений в полу", – сообщил руководитель археологического отряда "Фратрия", доцент НИУ "БелГУ" Сергей Прокопенко.
Из других интересных находок ученые отметили зерновую яму с тонкой крышкой из ракушечника. Хранилище грушевидной формы и глубиной 1,8 метра, по словам археологов, оказалось пустым.
"Наше исследование подтвердило, что в середине I века до нашей эры в изученном районе азовского побережья стояло укреплённое поселение, которое возникло на месте более раннего памятника. В первые века нашей эры жители покинули это место, вероятно, из-за катаклизма", – рассказала Елена Семичева.