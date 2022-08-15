https://ria.ru/20220815/belgu-1809560739.html

В Крыму раскопали город, оставленный из-за катаклизма

В Крыму раскопали город, оставленный из-за катаклизма - РИА Новости, 15.08.2022

В Крыму раскопали город, оставленный из-за катаклизма

Древние крепостные стены, керамическую мастерскую, зернохранилище и ряд артефактов Боспорского царства обнаружили при раскопках под Керчью археологи НИУ "БелГУ" РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:00

2022-08-15T09:00

2022-08-15T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

что не найдешь в учебнике

белгородский государственный университет

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809091850_0:92:984:646_1920x0_80_0_0_54f15a550e9abbb3f81acc332e8928ac.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Древние крепостные стены, керамическую мастерскую, зернохранилище и ряд артефактов Боспорского царства обнаружили при раскопках под Керчью археологи НИУ "БелГУ" в составе экспедиции РАН. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Археологические находки совершил отряд студентов и выпускников НИУ "БелГУ" при изучении античного памятника "Полянка" на Караларском побережье в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции.По словам участников работ, они обнаружили часть уличной вымостки и помещение, примыкавшее к оборонительной стене поселения. Город, существовавший до V века, как полагают историки, принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство."Наиболее интересный материал – найденная рядом с озером Чокрак массивная оборонительная стена шириной около 2,8 метра. Здесь было найдено много фрагментов керамики, в том числе ручки амфор с клеймами, фрагмент терракотовой статуэтки, лепная посуда", – рассказала руководитель археологического отряда НИУ "БелГУ" Елена Семичева.Также в этом году белгородские археологи продолжили работы на памятнике "Золотое Восточное", где изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. Находки подтвердили датировку поселения III-II веками до нашей эры, сообщили ученые.По их словам, среди находок преобладают фрагменты "мегарских" чаш, амфор и другой посуды, а также кости животных. Есть находки стеклянных и янтарных бус. Всего в ходе раскопок было исследовано 175 квадратных метров памятника."Одно из помещений, вероятно, играло роль керамической мастерской на дому, о чем говорят остатки печи для обжига, несколько сырых и обожженных ткацких грузиков, практически целый лепной светильник. На интенсивную работу печи указывает обилие золистых отложений в полу", – сообщил руководитель археологического отряда "Фратрия", доцент НИУ "БелГУ" Сергей Прокопенко.Из других интересных находок ученые отметили зерновую яму с тонкой крышкой из ракушечника. Хранилище грушевидной формы и глубиной 1,8 метра, по словам археологов, оказалось пустым."Наше исследование подтвердило, что в середине I века до нашей эры в изученном районе азовского побережья стояло укреплённое поселение, которое возникло на месте более раннего памятника. В первые века нашей эры жители покинули это место, вероятно, из-за катаклизма", – рассказала Елена Семичева.

https://ria.ru/20220726/belgu-1805151488.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, что не найдешь в учебнике, белгородский государственный университет, республика крым