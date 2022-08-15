https://ria.ru/20220815/belgorod-1809644530.html

Белгородские приграничные школы и детсады будут работать дистанционно

Белгородские приграничные школы и детсады будут работать дистанционно - РИА Новости, 15.08.2022

Белгородские приграничные школы и детсады будут работать дистанционно

В девяти приграничных муниципалитетах школы и детские сады в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:52

2022-08-15T11:52

2022-08-15T11:52

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. В девяти приграничных муниципалитетах школы и детские сады в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.В начале августа губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что школы и детсады, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне, в пяти муниципалитетах Белгородской области будут закрыты, а дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями."В девяти приграничных муниципальных образованиях (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно. В этих школах не будут проводить праздничные линейки", - говорится в сообщении.Уточняется, что будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы.График работы образовательных учреждений был утверждён губернатором во время заседания антитеррористической комиссии региона."Мы несём за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков", - подчеркнул Гладков.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220813/rebenok-1809330110.html

https://ria.ru/20220809/belgorod-1808455428.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, украина