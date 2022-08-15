https://ria.ru/20220815/banki-1809869296.html

СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями

СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями - РИА Новости, 15.08.2022

СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями

Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:03

2022-08-15T23:03

2022-08-15T23:03

экономика

россия

сша

bank of america

министерство финансов сша

в мире

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них JPMorgan и Bank of America, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники."На прошлой неделе Bank of America направил инвесторам записку, что готов выступить посредником в операциях по выходу с российского рынка", — говорится в статье.Это произошло после разъяснения министерства финансов США. Там уточнили, что закрытие позиций физлицами не нарушит введенных против России санкций.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html

https://ria.ru/20220806/ssha-1807613539.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, сша, bank of america, министерство финансов сша, в мире