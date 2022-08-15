https://ria.ru/20220815/banki-1809869296.html
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями
Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T23:03
2022-08-15T23:03
2022-08-15T23:03
экономика
россия
сша
bank of america
министерство финансов сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a79aa506055b2174e019a89abecd9c7c.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них JPMorgan и Bank of America, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники."На прошлой неделе Bank of America направил инвесторам записку, что готов выступить посредником в операциях по выходу с российского рынка", — говорится в статье.Это произошло после разъяснения министерства финансов США. Там уточнили, что закрытие позиций физлицами не нарушит введенных против России санкций.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html
https://ria.ru/20220806/ssha-1807613539.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208754_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9394e9b324b48538c3f1c3a447674ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, bank of america, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Россия, США, Bank of America, Министерство финансов США, В мире
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями
Bloomberg: JPMorgan и Bank of America хотят возобновить работу с российскими облигациями