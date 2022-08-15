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СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями - РИА Новости, 15.08.2022
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СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями
Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T23:03
2022-08-15T23:03
экономика
россия
сша
bank of america
министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них JPMorgan и Bank of America, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники."На прошлой неделе Bank of America направил инвесторам записку, что готов выступить посредником в операциях по выходу с российского рынка", — говорится в статье.Это произошло после разъяснения министерства финансов США. Там уточнили, что закрытие позиций физлицами не нарушит введенных против России санкций.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, сша, bank of america, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Россия, США, Bank of America, Министерство финансов США, В мире
23:03 15.08.2022
 
СМИ: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги российскими облигациями

Bloomberg: JPMorgan и Bank of America хотят возобновить работу с российскими облигациями

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Все большее число банков Уолл-Стрит готовы торговать российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, среди них JPMorgan и Bank of America, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
"На прошлой неделе Bank of America направил инвесторам записку, что готов выступить посредником в операциях по выходу с российского рынка", — говорится в статье.
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Это произошло после разъяснения министерства финансов США. Там уточнили, что закрытие позиций физлицами не нарушит введенных против России санкций.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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