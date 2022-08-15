https://ria.ru/20220815/bank-1809796123.html

Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога

Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога - РИА Новости, 15.08.2022

Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога

Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву, сообщил портал Adevarul со ссылкой на источники в Нацбанке. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:53

2022-08-15T17:53

2022-08-15T17:53

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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву, сообщил портал Adevarul со ссылкой на источники в Нацбанке."Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка", - сообщает портал.Минерва и сама подтвердила, что теперь работает в Национальном банке страны в одном из подкастов."Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст", - заявила Минерва.Настоящее имя астролога Габриэла Дима, ей 64 года и она уверяет, что занимается астрологией уже 50 лет. По данным румынских СМИ, у нее есть дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.

https://ria.ru/20220722/rumyniya-1804258401.html

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европа

восточная европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, румыния, европа, восточная европа