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Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога - РИА Новости, 15.08.2022
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Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога
Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога - РИА Новости, 15.08.2022
Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога
Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву, сообщил портал Adevarul со ссылкой на источники в Нацбанке. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:53
2022-08-15T17:53
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву, сообщил портал Adevarul со ссылкой на источники в Нацбанке."Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка", - сообщает портал.Минерва и сама подтвердила, что теперь работает в Национальном банке страны в одном из подкастов."Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст", - заявила Минерва.Настоящее имя астролога Габриэла Дима, ей 64 года и она уверяет, что занимается астрологией уже 50 лет. По данным румынских СМИ, у нее есть дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.
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в мире, румыния, европа, восточная европа
В мире, Румыния, Европа, Восточная Европа
17:53 15.08.2022
 
Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога

Национальный банк Румынии принял на работу известного в стране астролога Минерву

© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Бухареста
На одной из улиц Бухареста - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Савельев
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На одной из улиц Бухареста. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву, сообщил портал Adevarul со ссылкой на источники в Нацбанке.
"Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка", - сообщает портал.
Минерва и сама подтвердила, что теперь работает в Национальном банке страны в одном из подкастов.
"Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст", - заявила Минерва.
Настоящее имя астролога Габриэла Дима, ей 64 года и она уверяет, что занимается астрологией уже 50 лет. По данным румынских СМИ, у нее есть дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.
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